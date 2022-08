APUESTA EN EL CRUZ AZUL VS GALLOS – SÁBADO 27 – 5PM

Los locales salen intentando salir del hoyo tras la debacle del fin de semana, y ahora recibe a unos Gallos que le hicieron más juego al América que los propios celestes. Veamos qué dicen los números para poder apostar.

MANO A MANO

La buena para la Máquina es que tiene cierto dominio sobre Gallos. Han ganado 3 partidos al hilo ante los queretanos, y si nos vamos más hacia atrás, hay 4 victorias de Gallos -solo una en la capital- en sus últimos 10 enfrentamientos, los sobrantes son victorias de Cruz Azul.

¿CÓMO LLEGAN?

HUMILLANTE (CAZ GANA -118)

Después de la tempestad y ya sin DT, Cruz Azul debería empezar a enderezar el barco, y evidentemente, sus números son escandalosos, con 4 partidos al hilo sin ganar y 3 derrotas consecutivas, números que un equipo grande no puede permitirse. Y el Azteca, su peor enemigo, con 1 victoria de sus últimos 11 partidos, mal que tiene todo el 2022 afectándolos.

CAYÓ DIGNAMENTE (QRO GANA +333)

Tras un torneo deprimente, a Gallos ya solo le queda aplaudir dar la cara y caer con dignidad y más cuando enfrentaba a un rival encarrerado que les pudo hacer mucho daño. Gallos es el peor visitante con más de dos años sin ganar fuera de la corregidora y que suma apenas 1 triunfo en sus últimos 11 partidos en casa.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -118 / BAJAS -112)

La mayoría de las tendencias se inclinan hacia las bajas. De los últimos 5 partidos entre ambos, se han cumplido bajas en 3. Ahora, Gallos ha cerrado filas, lo vimos a media semana, y promedia bajas en sus últimos 4 partidos y en 3 de sus últimos 5 partidos fuera de la Corregidora. Si bien Cruz Azul es puras altas con lo mal que ha defendido, lo primero que hará su DT interino es ordenarlos y ser un equipo cauto. Así que vámonos con las bajas.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Equipo que estrena técnico gana, aunque sea interino. Si bien Gallos ya no es tan mal equipo, sí es un pésimo visitante y si no se hubiera dado el cambio tan drástico en Cruz Azul, hasta podríamos haber pensado en un triunfo queretano, pero no va a pasar. Voto de confianza en Cruz Azul que por fin ganará en casa, si no es ahora, cuándo.