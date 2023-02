APUESTA EN EL CRUZ AZUL VS ATLAS – MIÉRCOLES 22 – 8:05PM

Partido pendiente que le servirá a ambos para recomponer el paso e irse metiendo de lleno a la temporada que ya se está volviendo adulta. Veamos las tendencias previas para ponerle tantito picante a este partido.

MANO A MANO

De las últimas 10 veces que se han topado, la máquina ha ganado 5, mientras que el Atlas ha ganado 4 y solo un empate. Si lo trasladamos a casa de Cruz Azul, hay 3 triunfos de los locales y solo uno del Atlas en los últimos 5 partidos.

¿CÓMO LLEGAN?

GANÓ SIN DT (CAZ GANA +110)

Cosas de la vida, la máquina cambió de DT y ganó hasta con cómoda ventaja. Aún así, la ruleta está girando y pronto podría haber humo negro. Cruz Azul llega con 1 triunfo en sus últimos 9 partidos y una de las causas de su crisis son los 4 partidos al hilo sin ganar en casa.

MALA RACHA (ATS GANA +265)

Atlas no mejora, llega con 6 partidos consecutivos sin ganar, igual no tiene tantas derrotas pero de puros empates no se vive. Si esa racha es mala, de visita está peor, suma 12 partidos al hilo sin ganar, sobra decir que no ha ganado de visita en lo que va del torneo y varias jornadas del torneo pasado.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES)

Casi todas las tendencias dictan que habrá goles. De los últimos 7 enfrentamientos, hemos tenido bajas en 4 duelos. Mientras que en casa del Azul aumenta el récord, con altas en 5 de los últimos 6. El momento de ambos también va a las altas, cumplidas en 4 de sus últimos 7 partidos y en 4 de los últimos 6 de Atlas como visitante.

¿CON QUIÉN VAMOS?

La inercia de la Máquina lo pone como visitante, esto sumado a ligera hegemonía sobre los rojinegros nos hace pensar que Cruz Azul podría consumar su ligera mejoría en espera de su nuevo DT. Además, cada vez se ve más difícil que los rojinegros salgan de la mala racha y menos de visitante.