CROACIA VS FRANCIA – LUNES 6 – 1:45PM

Esperábamos un nivel unos cuantos escalones abajo pero de la forma en que lució Francia en su presentación, el Campeón cayó en su propio jardín con todo y los lujos que supone el Stade France. Ahora se va de viaje para enfrentar al aún Subcampeón del Mundo, Croacia, en una reedición más de la última final. Si quieres saber a quien meterle lana en este partido, checa este análisis.

MANO A MANO

En el papel debería ser un partido de trámite para los franceses, justo como ha sido en los duelos directos que han jugado desde la independencia croata y unión a la UEFA, que dicho sea de paso, no han sido pocos, ya que tenemos un total de 8 partidos directos, de los cuales Croacia no ha ganado ninguno, apenas un par de empates y 8 derrotas.

¿CÓMO LLEGAN?

DEBUT ACCIDENTADO (CRO GANA +265)

Si bien la radiografía croata no es mala, llevaban un buen rato sin perder, pero su último partido fue paupérrimo, cayendo en casa sin meter las manos ante un rival que pintaba de su mismo calibre como Austria. Sus números tras la derrota los dejan con 3 victorias en sus últimos 6 partidos, con un empate y la derrota de la semana pasada en ese lapso.

DEBUT ACCIDENTADO X2 (FRA GANA +105)

El Campeón del Mundo nos está acostumbrando a este tipo de partidos, donde debería ser superior al rival, pero se termina saboteando confiados en el talento y la capacidad de la mejor plantilla en cuanto a selecciones se refiere. Y una muestra de ello es su estadístico reciente, que tiene a Francia con 6 victorias en sus últimos 7 partidos, con todo y que se topó pesos pesados en el Final Four de la UEFA título que añadió ya a su colección.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +110 / BAJAS -143)

La zaga francesa no dejó muy buena impresión hace unos días ante Dinamarca, y qué decir de los croatas que se comieron 3 goles a domicilio. Pero no solo el último partido de ambos nos da entender que habrá goles, sino la forma en que llegan Croacia promedia altas en 6 de sus últimos 8 partidos, mientras que Francia las ha cumplido en 6 de sus últimos 7 partidos. Además los últimos partidos entre ambos también superan los 2.5 goles, cumpliéndose en 4 de los últimos 5PJ.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Mucho cuidado con este duelo, la pick no está tan clara como pareciera de acuerdo a como llegan, ya que si nos basamos solo en eso, tendríamos que ir ciegamente con los campeones del mundo, pero jugándose en territorio croata y probablemente con un aluvión de motivación tendiendo enfrente a este rival, no podríamos descartar una sorpresa. En lo personal, me está haciendo ojitos esa doble oportunidad Croacia/Empate que paga -143, no será mucho, pero es trabajo honesto.