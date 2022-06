APUESTA EN EL COSTA RICA VS NUEVA ZELANDA – MARTES 14 – 1PM

Se busca el último invitado a Qatar 2022 en un choque intercontinental entre Oceanía y CONCACAF. Si bien parecería haber un claro favorito, los números lo pueden cambiar todo. Así que no te vayas con la finta y checa este análisis para saber a quien meterle una lana.

MANO A MANO

Al igual que el otro partido de repechaje, no tenemos tanta información en este rubro ya que solo se registra un partido amistoso entre ambos, el cual fue hace más de 10, en 2007, en el cual Costa Rica le metió una buena goleada de 4-0 a Nueva Zelanda.

¿CÓMO LLEGAN?

ENRACHADOS (CRC GANA -125)

Costa Rica cerró bien la eliminatoria de Concacaf salvo aquel partido desafortunado en Panamá que le pudo ayudar a meterse directo, aún así, los ticos mostraron un equipo sólido y ordenado que incluso sacó puntos en canchas donde se esperaba una derrota. Llegan a este partido con 5 ganados en sus últimos 6 partidos y solo esa derrota que ya mencionamos, de hecho solo perdió ese partido en sus últimos 9 jugados.

PATITO FEO (NZ GANA +450)

Si nos centramos solo en los números de Nueva Zelanda, podría parecer un partido bastante parejo, con 5 victorias en sus últimos 8 partidos, pero hay que tener mucho cuidado, ya que todas as victorias de ese lapso fueron contra rivales oceánicos, y los 3 partidos que no ganó, 2 derrotas y un empate, fueron ante equipos de otra región geográfica, así que no es bueno dejarse llevar en este caso por sus números.

¿GOLES? (MOMIOS 1.5 GOLES: ALTAS -175 / BAJAS +135)

Tan mal pinta la cosa para el espectáculo, que el momio útil está en 1.5 goles. El cual nos arroja datos contrarios. Australia promedia bajas en 3 de sus últimos 5PJ. Mientras que Costa Rica es lo contrario, con altas en sus últimos 4 partidos. Pensando o como podría ser el trámite del partido, es muy probable que se superen los 1.5 goles, así que vamos por ese -175.

¿CON QUIÉN VAMOS?

A Nueva Zelanda le pasa lo mismo cada 4 años, el hecho de estar sometido a un régimen de competencia tan bajo provoca que cuando se mide ante rivales de otras áreas muestre sus carencia y ya lo hemos visto en sus historial reciente ante rivales como Jordania o Perú y ni siquiera pudo superar su último duelo, ante un equipo endeble como Omán. Además, le tocó uno de los equipos más armados de CONCACAF, por lo que sus opciones son ínfimas en comparación con el hecho de que le hubiera tocado un rival caribeño. Así que los ticos estarán en Qatar 2022 y cobraremos el -125 que paga su triunfo.