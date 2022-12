APUESTA EN EL COREA VS PORTUGAL – VIERNES 2 – 9AM

Partido donde ambos se juegan algo, los coreanos aún puede clasificar con una combinación de resultados, mientras que Portugal necesita calificar primero para evitar a Brasil. Así que veamos las tendencias para poder hacer nuestra apuesta.

MANO A MANO

Solo hay un antecedente entre ambos, aquel infame partido para los portugueses donde se les escapó la clasificación en Corea / Japón 2002, cayendo derrotados por la mínima ante los coreanos.

¿CÓMO LLEGAN?

POR EL MILAGRO (COR GANA +350)

Corea es el que la tiene más complicada, se enfrenta al líder del grupo y para pasar, de entrada tiene que ganar y que los africanos no lo hagan, además, sacar el ábaco y terminar con mejor diferencia de goles que lo uruguayos. Para acabarla, sus números no prometen, llegan con 2 triunfos en sus últimos 6 partidos, así que se ve en chino.

AHORA O NUNCA (POR GANA -120)

Desde 2006 Portugal no tenía tan buen arranque y está claro que la clave para trascender es meterse en primer lugar y así evitar a Brasil. Si bien tiene colchón para ser primer lugar, pasar con un resultado adverso no es lo ideal. Sus números se han compuesto con 4 triunfos en sus últimos 5 partidos, así que hay confianza.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -108 / BAJAS -118)

Hay tendencias encontradas, Corea no está defendiendo bien y promedia altas en 5 de sus últimos 8 partidos. Por otro lado, Portugal promedia bajas en 6 de sus últimos 10 partidos, y lo malo, no hay partidos entre ambos como para ver una tendencia. Pero ojo, los dos tienen rachas donde no cumplen el ambos anotan, así que es poco probable que haya muchos goles.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Este partido es trampa, falta ver con qué intensidad lo afronta Portugal ante unos coreanos que se juegan todo, pero a final de cuentas, es poco probable que los asiáticos saquen el triunfo, pero tampoco es seguro que ganen los lusos. Así que podemos ir por el empate o tal vez una doble oportunidad Portugal/Empate.