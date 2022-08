APUESTA EN EL CHIVAS VS ATLAS – SÁBADO 13 – 9:05PM

Se juega el otro clásico de la jornada, el Clásico Tapatío que muy similar al capitalino, nos trae a dos equipos que no andan en su mejor momento pero que juegan un partido que puede definir el curso de la temporada. Así que entremos en materia para ver que dicen las tendencias.

MANO A MANO

Chivas empieza a acumular paternidades por doquier y la del Atlas, que encima le ha ido de maravilla en las ultimas temporadas, no es la excepción. Los rojinegros llegan con 4 Clásico sin perder ante el rebaño y dos victorias. Mientras que jugando en casa de Chivas, el asunto está parejo, 3 triunfos de los rojiblancos y 3 de los rojinegros.

¿CÓMO LLEGAN?

NO HA GANADO (CHI GANA +115)

Jornada 8 de la Liga MX y el rebaño nada más no gana, llega al Clásico Tapatío con 9 partidos al hilo sin conocer la victoria, o sea que el último triunfo fue hace varios meses. Igual como local andamos con hambre, suman 5 partidos al hilo sin ganar y con la derrota esa ante San Luis de hace unas semanas.

ES HORA DE REPUNTAR (ATS GANA +260)

Después de las dudas, Atlas parece encaminar las cosas, digo, le ganó a Gallos, no es para celebrar, pero había más que perder si dejaba puntos en casa ante uno de los peores de la liga. Ahora llega con un récord de apenas 2 triunfos en sus últimos 5 partidos, lo cual no es lo ideal y peor cuando su récord de visitante es de 6 sin ganar, pero el partido es casi en casa, así que no afecta.

¿GOLES? (MOMIOS 1.5 GOLES: ALTAS -188 / BAJAS +145)

La cosa está delicada en los goles, es un partido con tan pocos goles que el momio útil anda en 1.5 goles, y útil es decirle mucho, porque las tendencias dicen, a todas luces que se superarán los 1.5 goles, más cuando el Atlas no está defendiendo tan bien y ha cumplido las altas en sus últimos 11 partidos. Mientras que Chivas las supera en 3 de sus últimos 5 partidos y justo ahí está la bisagra, ya que el hecho de que Chivas sume 4 partidos sin anotar en casa, hace que los momios estén tan locos. Así que hay razones para meter esas altas a un parlay aunque no está tan segura la apuesta.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Cuando ves que Chivas pierde ante rivales que en su peor momento derrotó, está clara la crisis del rebaño, y enfrentar al Bicampeón, al que los eliminó en el torneo pasado y que tienen un buen rato sin vencerlos, se ve complicado que salgan vivos, con todo y que Atlas aún no arranca. Así que nos vamos con ese +260 contra todos los momios.