APUESTA EN EL CHELSEA VS MANCITY – JUEVES 5 – 2PM

La Premier nos ha mantenido con vida tras el parón FIFA y ahora nos trae un platillo suculento para este jueves, ya que Chelsea y Manchester City se juegan demasiado en este partido y más con lo que ha cerrado la parte alta de la tabla. Así que veamos cómo pinta esto para poder apostar.

MANO A MANO

El City trae la mano en este rubro, ya que llegan con 3 victorias consecutivas ante los Blues. Además, de los últimos 11 partidos entre ambos, han ganado 7 los Citizens y Chelsea solo tiene 4 victorias. Así que está claro el dominio de los Skyblue.

¿CÓMO LLEGAN?

MAL INICIO (CHE GANA +425)

Terrible inicio de año del Chelsea, los Blues llegan con 1 victoria en sus últimos 5 partidos y 3 derrotas. Y ni siquiera bajo el cobijo de Stamford Bridge les ayuda, solo tienen un par de triunfos en sus últimos 5 partidos como locales.

DEJANDO PUNTOS (CITY GANA -154)

El City anda persiguiendo al Arsenal y para acabarla de amolar dejó puntos en el camino y ahora está condicionado para mantenerse en la lucha. Los Citizens han ganado 7 de sus últimos 12 partidos, números que preocupan para un equipo que dice tener al mejor DT de todos los tiempos.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -134 / BAJAS +105)

El City suele ser un conjunto que anota mucho y claro viene promediando altas en 5 de sus últimos 7 partidos. Pero cuidado, los duelos directos dicen lo contrario, con bajas en 5 de los últimos 6 partidos entre ambos. Es más, no se cumple el ambos anotan en los últimos 4 duelos directos (momio -106) entre Blues y Citizens.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Los dos han tenido resultados cuestionables pero a su manera, Chelsea no arranca y pierde terreno, mientras City dejó puntos en el camino pero no pierde. En este caso vamos a hacerle caso a la racha que tienen los Skyblue ante el Chelsea y vamos a aprovechar que el momio no está disparado como en otras ocasiones.