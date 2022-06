APUESTA EN EL BÉLGICA VS POLONIA – MIÉRCOLES 8 – 1:45PM

Se enfrentan dos equipos con potencial ofensivo pero que aún les cuesta trascender en torneo importantes. De un lado Bélgica que practica su mejor futbol en las eliminatorias y luego se apaga ante una Polonia que depende de Lewy para brillar, pero hasta ahora ha decepcionado a nivel de selecciones. Para que hagas tu mejor apuesta en este partido, te dejamos un análisis previo.

MANO A MANO

.El mano a mano está más equilibrado de lo que esperábamos, ya que en total se registran 6 enfrentamientos, con solo un triunfo de Bélgica, dos de Polonia y tres empates. Así que no vemos un dominio claro de ninguna selección, sino que depende más del momento que vivan.

¿CÓMO LLEGAN?

¿A LA BAJA? (BEL GANA -167)

Bélgica está viviendo una temporada flaca y esa no es la peor noticia, el mundial está a la vuelta las cosas no pintan tan bien. De hecho, llegan con solo 2 victorias en sus últimos 7 partidos y 3 derrotas. Muchos pensábamos que se habían relajado tras conseguir el pase al Mundial, pero no les vemos ánimo de nada y sí mucho cansancio físico.

¿MEJORÍA? (POL GANA +475)

Los polacos tienen más potencial que eficiencia, pero contrario a lo que pareciera, comienzan a agarrar ritmo y es de esos equipos que podrían beneficiarse de este torneo para llegar de la mejor forma al Mundial. De cara a este partido, suman 5 victorias en sus últimos 7 partidos.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -118 / BAJAS -108)

Los partidos entre ambos no involucran demasiados goles, pero el momento que viven nos dice lo contrario. Bélgica ha cumplido altas de 2.5 goles en 6 de sus últimos 7 partidos. Mientras que los polacos promedian altas en 3 de sus últimos 5 partidos. Por lo que hay esperanza de ver un partido con varios goles que nos haga cobrar ese -118.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Si estamos buscando un partido donde podamos ir contra los momios y tener buena chance de ganar, es este. Bélgica evidentemente sale como favorito, pero sus números no son los mejores como para ser tan amplio favorito. Mientras que Polonia llega con buenos números, no se achica ante los Red Devils y tampoco es que la localía pese demasiado. Así que podemos jugárnosla con ese +475.