APUESTA EN EL AUSTRALIA VS PERÚ – LUNES 13 – 1PM

Por fin un partido serio donde se juega todo y en el cual conoceremos al penúltimo invitado a Qatar 2022. Jugándose a un solo partido y en suelo mundialista, Australia y Perú prometen mucho, así que aprovechemos esta probadita del Mundial para ganarnos una lana apostando con este análisis previo.

MANO A MANO

En este rubro tenemos muy poco material del cual echar mano, solo se registra un partido entre ambos, fue en el mundial pasado, en Rusia 2018, con un triunfo contundente de los peruano, 0-2. Fuera de ello, ni siquiera en amistosos se han topado. Así que vamos en blanco aquí.

¿CÓMO LLEGAN?

ELIMINATORIA DOLOROSA (AUS GANA +350)

Australia se cambió de confederación para aumentar su nivel y no tener que andar consiguiendo el pase por medio de la repesca, pero tuvieron una eliminatoria tan desastrosa que apenas si se metieron a la repesca. Los canguros llegan con solo 2 victorias en sus últimos 5 partidos, y con 2 derrotas, una ante Japón y la otra con Saudi Arabia.

CERRARON BIEN (PER GANA +100)

Perú cerró bien la eliminatoria con todo y quedó la sensación de que se les escapó el boleto directo. Aún así, llegan favoritos en los momios y mucho es gracias a su récord, el cual está en 4 victorias de sus últimos 6 partidos y solo esa polémica derrota en cancha uruguaya. Lo cual demuestra la solidez del conjunto de Gareca.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +155 / BAJAS -200)

Tenemos poco material para este rubro. No hay suficientes partidos entre ambos para armar una tendencia, mientras que los peruanos vienen promediando bajas en sus últimos 5 partidos. Por el contrario, Australia no ha defendido bien y por lo mismo sus partidos tienen muchos goles, cumpliendo altas en 4 de sus últimos 6. Con tendencias tan variadas, debemos optar por las bajas, ya que se juega demasiado, Australia va a cerrar espacios o no tendrá otra chance de competir, y ya vimos que esta Perú no es de tantos goles.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Centrados en el momento en el que llega cada uno y el último antecedente entre ambos, está claro que Perú es el favorito. Además, Australia está en un cambio generacional que seguramente le pasará factura y más ante un equipo que viene de competir a otro nivel y que colectivamente luce más armado. Así que aprovechemos ese +100 del triunfo peruano que los llevará a otra Copa del Mundo.