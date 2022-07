APUESTA EN EL ATLAS VS TIJUANA – MARTES 26 – 7PM

El Bicampeón trae la corona abollada y debe comenzar a levantar el camino ante unos Xolos que dieron la sorpresa de la jornada pero que toca ver qué tan real es su momento. Chécate estas tendencias y apuesta en la J5.

MANO A MANO

Los rojinegros no tienen el mejor récord ante Xolos, suman 2 victorias en sus últimos 8 partidos, e incluso en el Jalisco anda parejo el récord, con 3 victorias del Atlas, 2 de Xolos y un empate.

¿CÓMO LLEGAN?

CAÍDOS (ATS GANA -120)

Atlas se quedó con un hombre menos demasiado temprano y lo resintió. Ahora regresa a casa donde dio un buen partido en su última presentación pero muchos se lo atribuyen a que ahora tuvieron un hombre de más. Y es que el Bicampeón arrancó leve y llegan con 1 ganado en sus últimos 6 partidos y si bien suman 6 sin perder en el Jalisco, solo han ganado la mitad.

SORPRESA (XOL GANA +350)

Xolos fue muy superior ante un rival que históricamente los domina, pero su mayor tarea será ligar dos partidos buenos al hilo. Xolos ha ganado 1 de sus últimos 11 partidos, y como visi

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -118 / BAJAS -112)

No parece que vayamos a tener demasiadas anotaciones, de los últimos 6 partidos entre ambos, se han cumplido bajas en 5PJ, y hablando del Hidalgo, tenemos -2.5 goles en los últimos 5 encuentros. Si vemos el momento que viven ambos, Pachuca promedia bajas en 4 de sus últimos 6 en el Hidalgo y Pumas bajas en 3 de sus últimos 5PJ..

¿CON QUIÉN VAMOS?

Con el historial de ambos, definitivamente no veo a Pachuca sacando el triunfo, pero tampoco me la jugaría con los Pumas ya que fuera de CU están dejando mucho que desear, además de que se han registrado 4 empates en los últimos 6 enfrentamientos. Así que me la juego con el empate, que paga +280.