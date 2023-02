APUESTA EN EL ATLAS VS TIGRES – SÁBADO 18 – 7:05PM

Tigres busca el subliderato visitando la cancha de unos rojinegros que quieren dejar de ser el rey del empate y les urge sumar de a tres. Veamos qué apostar con estas tendencias previas.

MANO A MANO

La cosa está pareja, de los últimos 10 enfrentamientos hay 4 empates y 3 victorias por bando. Pero cuidado aquí, Atlas llega con 3 partidos al hilo sin perder ante Tigres en casa y les ha pegado en dos ocasiones.

¿CÓMO LLEGAN?

DESCANSADO (ATS GANA +235)

Atlas no jugó a media semana, y mejor, porque venían de caer ante el otro equipo regio, por lo que tuvieron una semanota para preparar el partido e intentar romper su racha de 5 partidos al hilo sin ganar y 4 empates. En casa apenas han ganado 2 de sus últimos 9PJ.

EMPATE INCÓMODO (TIG GANA +125)

Parecía que Tigres no sufriría por el cambio de DT, pero volvió a mostrar carencias ante Juárez, y si bien no ha perdido en los últimos 7 partidos, solo sumar 3 triunfos queda mucho a deber. Además, de sus últimas 6 salidas solo ha ganado 3, lo cual no está tan lejos de la realidad habitual de Tigres.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +105 / BAJAS -134)

Tenemos predominancia por las bajas en los partidos entre ambos, cumplidas en 7 de los últimos 8 partidos y en 12 de los últimos 14 jugados en el Jalisco. Atlas no muestra tendencias tan claras, mientras que Tigres llega con bajas en 4 de sus últimos 5 partidos. Tomando en cuenta que el que debe proponer viene desgastado (Tigres) y el otro intentará controlar el ataque rival, vemos bajas, sin contar con que parece que Gignac no va estar.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Resultado difícil, si bien Atlas decepcionó ante Rayados, estos Tigres ni cerca viven el momento de su rival, además, los visitante jugaron el martes y tuvieron que desplazarse hasta Jalisco, por lo que no sería raro ver otro empate felino, y uno más para la colección de los atlistas.