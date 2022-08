APUESTA EN EL ATLAS VS PUEBLA – SÁBADO 20 – 7:05PM

Tal parece que el Bicampeón ahora sí se nos cae a pedazos, está dejando muchos puntos en casa y preocupa. Enfrente un Puebla que le cuesta mucho ganar y al que también se le está yendo el tren. ¿A quién le metemos nuestra lanita? Veamos las tendencias.

MANO A MANO

Las noticias no son buenas para el Atlas, Puebla trae una pequeña hegemonía en los últimos partidos, con 4 triunfos en sus últimos 7 duelos. Además, jugando en el Jalisco, la cosa no cambia, la franja ha ganado 4 de los últimos 5 partidos entre ambos, con solo un triunfo atlista.

¿CÓMO LLEGAN?

OTRA DERROTA (ATS GANA +110)

Lo del miércoles fue lamentable, vino Juárez y al mero estilo de los peores años de Atlas, le pintó la cara en casa y le sacó la victoria sin meter las manos. Atlas solo ha ganado 1 de sus últimos 6 partidos, con 4 derrototas. Y el Jalisco solo ha visto un par de triunfos rojinegros en los últimos 5 partidos, así que ni como ayudarles.

MÁS EMPATES (PUE GANA +250)

Tenemos varios contendientes al rey del empate, y Puebla es uno de ellos. La franja viene de otro empate, ahora ante Necaxa, es el cuarto consecutivo, cifra que se suma a los 7 partidos al hilo que lleva sin ganar, pero ojito, que solo ha perdido uno de esos 7 partidos, todo lo demás son empates.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +100 / BAJAS -125)

Está clarísimo que será un partido de muy pocos goles con todo y que se anotaron 4 goles en el último duelo del Puebla. Y es que históricamente no se hacen tanto daño, de hecho se cumplen bajas de 2.5 goles en los últimos 8 partidos entre ambos. Y en cuanto al momento que viven, Atlas promedia bajas en 4 de sus últimos 6 partidos, y Puebla hace lo mismo, solo que en 3 de sus últimos 5 partidos.

¿CON QUIÉN VAMOS?

No es por ser ave de mal agüero, pero da la impresión que el Bicampeón ahora sí no se salva, en casa no pesa, hasta Juárez le faltó al respeto, y sinceramente está más cerca que el Puebla recupere la memoria que los rojinegros. Y si a eso le agregamos el hecho de que le tienen tomada la medida, nuestro pick debe inclinarse en favor de los visitantes.