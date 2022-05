Atlas vs Pachuca – Jueves 26 / 9PM

Todo se reduce a dos partidos. La gran final está aquí y el campeón sigue vivo, pero antes de celebrar deberá frenar al líder general, que tras las semifinales llega más fortalecido. así que si buscas encontrar tu mejor apuesta en el partido de ida entre atlas y Pachuca, checa este análisis de tendencias.

MANO A MANO

El mano a mano está demasiado inclinado en favor de Pachuca, incluso jugándose en el Jalisco, ya que el Atlas suma 6 partidos al hilo sin derrotar a los Tuzos y con 3 derrotas consecutivas. Si nos vamos a los números generales, los rojinegros apenas suma 2 victorias en sus últimos 12 partidos. Así que la tabla está muy inclinada para el Bicampeonato.

¿CÓMO LLEGAN?

¿REPETIRÁ LA DOSIS? (ATS GANA +175)

Los rojinegros clasificaron de milagro tras una remontada casi épica de su rival en la semifinal de vuelta. Si bien llegarán ilusionados a la final, lo mostrado el fin de semana los deja mal parados y mostrando carencias defensivas que no les habíamos visto en mucho tiempo. Los de Cocca llegan con un récord de 3 victorias en sus últimos 6 partidos, y solo 2 en sus últimos 6 en casa, pero llama la atención que muchos fueron empates, y solo 1 derrota.

CON AUTORIDAD (PAC GANA +190)

Pachuca llevó la eliminatoria ante América al terreno que quiso y mostró su rostro más fuerte en casa, donde nunca estuvo en riesgo el pase a la final y lo eliminó con autoridad. Ahora deberá viajar al Jalisco donde ya vimos que le va bien, pero no todo es miel sobre hojuelas ya que los Tuzos han quedado un poco a deber en sus recientes partidos fuera de casa, sumando así solo una victoria en sus últimos 5 partidos de visitante, de hecho, en Liguilla no ha ganado fuera del Hidalgo, lo cual preocupa para este duelo de ida, de hecho, sus últimas dos derrotas fueron como visitante.

¿GOLES? (MOMIOS 1.5 GOLES: ALTAS -175 / BAJAS +135)

Aquí tenemos dos tendencias que se contraponen y que está afectando los momios. De entrada, los partidos entre ambos son de muy poquitos goles, por eso el momio más útil se fue a 1.5 goles, cumpliéndose en los últimos 4 partidos entre ambos. Ahora que si vemos cómo llegan, la tendencia se va a las altas. Atlas las ha cumplido en sus últimos 6 partidos en el Jalisco. Mientras que Pachuca las ha cumplido en todos sus partidos del torneo como visitante. Así que está cantado que habrá más de 1.5 goles rompiendo la racha de los antecedentes entre ambos, ya que a Pachuca no le conviene irse con derrota y al Atlas le sirve de poco definir todo en la vuelta ante el mejor local del torneo.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Los números arrojan un resultado interesante, ya que el Atlas no ha sido tan sólido como local, pero viene de un partido redondo en el Jalisco ante un rival que les superaba en plantel como Tigres. Por su parte, Pachuca viene mostrando carencias como visitante, siendo un equipo más a la espera de lo que haga su rival y reaccionando con relación a ello. Si bien entrega buenos resultados en sus visitas al Jalisco, espero un Atlas crecido que le haga partido al Pachuca y que no pierda como local y con la cantidad de empates que registra en casa (4 de sus últimos 8PJ), me iría por el empate y que todo se defina en el Hidalgo.