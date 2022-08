APUESTA EN EL ATLAS VS GALLOS – JUEVES 4 – 9PM

Ahora sí, arranca la Jornada 7, con un duelo que pintaría perfecto para que el Bicampeón recupere el paso, pero antes, vamos a checar como llegan y en una de esas topamos una mejor apuesta ganadora para este TNF de la Liga MX.

MANO A MANO

Como decíamos, Atlas sale favorito en la previa gracias a su historial ante Gallos, sumando 5 victorias en sus últimos 6 partidos, con solo una derrota. Además, el Jalisco ha sido una gran fortaleza, ya que acumula, 6 al hilo sin perder ante los queretanos en ese estadio.

¿CÓMO LLEGAN?

A RECOMPONERSE (ATS GANA -125)

Atlas no empezó bien el torneo y esto ya se está volviendo adulto, así que urge que recompongan el paso. Llegan con solo 1 triunfo en sus últimos 8 partidos, evidentemente juntando el cierre del torneo pasado, pero si solo ponemos números del AP22, tienen un triunfo en las 6 jornadas que se han jugado. Por otro lado, en casa acumulan 3 triunfos en sus últimos 5 partidos, lo cual da esperanza.

NADA CAMBIA (QRO GANA +375)

Gallos no dio un mal partido en el Volcán y jugando así pareciera que no está lejos romper esa racha histórica de 40 partidos sin ganar de visitante. Pero el presente no emociona a nadie, y más viendo que suman 6 partidos al hilo sin ganar, demostrando que el problema es de fondo y no de forma.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -125 / BAJAS +375)

Tradicionalmente, los partidos entre ambos arrojan pocas anotaciones, cumpliéndolas en 4 de los últimos 5 partidos directos, así como en los últimos 5 jugados en el Jalisco. Sin embargo, el momento que viven ambos es lo contrario, ya que Atlas promedia altas en sus últimos 3 partidos en el jalisco y Gallos lo mismo, solo que en 4 de sus últimos 5 partidos. Con lo mal que defiende Atlas, se antoja difícil ir contra los momios, así que confiemos en el momento endeble de ambos en la zaga para ir altas.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Ninguno llega en buen momento, pero la diferencia es que el local es el vigente Bicampeón y el otro suma dos años y pico sin ganar de visitante. Además, hay hegemonía reciente y no tanto de los rojinegros sobre el Gallo, así que tendría que pasar demasiado para que Atlas no saque el triunfo. Vamos con los locales.