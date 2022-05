Atlas vs Chivas – Domingo 15 / 8:05PM

La ida fue una GRAN sorpresa, ya que el Campeón no llegaba bien y su archirrival venía enrachado, pero así es el futbol y tienen todo para avanzar. ¿Será que Chivas volverá a las andadas y se quedará en la orilla? Veamos las tendencias para que podamos hacer nuestra apuesta.

MANO A MANO

Ya cambió la tendencia, ligeramente, pero está a favor de los rojinegros, que ya suman 3 partidos al hilo sin perder ante Chivas, con 2 victorias en ese lapso. Pero no todo es malo para Chivas, ya que llegan con 4 partidos al hilo sin perder en el Jalisco y con 3 victorias, así que hay esperanza.

¿CÓMO LLEGAN?

CONCENTRACIÓN MÁXIMA (ATS GANA +100)

Los rojinegros llegan mejor, con 4 partidos al hilo sin perder y con 2 victorias en ese lapso, pero la localía no le ha sido tan benéfica, con solo 1 victoria en sus últimos 6 partidos en el Jalisco y 2 derrotas cosa que en el torneo pasado no sucedía.

CONTRA LA LÓGICA (CHI GANA +290)

Venían enrachados y con un récord que no se sabía de donde salía hasta que tronó en el peor momento y se notó que ya no les alcanzó para regresar. Ahora tuvieron tiempo suficiente para recoger sus piezas e intentar recuperar el futbol que les hizo ganar 5 de sus últimos 6 partidos.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +130 / BAJAS -167)

Fuimos contra la lógica en la ida y se cumplió, terminando con altas. Ahora la lógica suena más lógica, pensando que Atlas tiene la ventaja y con el empate le basta, así que echarán mano de la mejor defensiva para avanzar. En cuanto a números, los partidos entre ambos han cumplido bajas en 5 de sus últimos 6 duelos. Además, Chivas promedia bajas en sus últimos 4 partidos de visita, así que está clara la tendencia.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Atlas tiene la serie donde quiere, con ventaja, jugando en casa y sin necesidad de ir al frente, pero es un Clásico y da la impresión de que no hemos visto todo. De hecho, las Chivas juegan mejor en el Jalisco en honor a mejores épocas y este Atlas no ha sido consistente en lo que va del torneo, así que hay razones para pensar en que Chivas va a ganar este partido, pero de nuevo, no les va a alcanzar para avanzar.