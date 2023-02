APUESTA EN EL ATLAS VS AMÉRICA – SÁBADO 25 – 9:05PM

América busca otro triunfo y meterse de lleno en la lucha por la cima y enfrenta a un Atlas que llega preocupado y muy necesitado de la victoria. Veamos qué esperar de este duelo según las tendencias.

MANO A MANO

De los últimos 10 enfrentamientos, América ha dominado a los rojinegros con 6 victorias a cambio de 3 derrotas y un empate. Mientras que si lo trasladamos al Jalisco, de los últimas 10 de visitas de las águilas tenemos 7 victorias por solo un par de triunfos atlistas. Por donde lo veamos hay hegemonía azulcrema.

¿CÓMO LLEGAN?

SE CAE (ATS GANA +255)

No empezaron tan mal pero pasan las jornadas y el triunfo no llega. Suman 7 partidos al hilo sin ganar y 3 derrotas consecutivas. Igual en casa las cosas no andan bien, llegan con 4 partidos al hilo sin ganar y 2 derrotas consecutivas ante los equipos regios.

EN PLENO (AME GANA +105)

Después de 3 victorias consecutivas todo apunta a que la planeación del calendario surtió efecto y llegarán a la parte complicada jugando su mejor futbol. Suman 9 partidos al hilo sin perder y 4 triunfos en ese lapso. Además, de sus últimas 11 salidas han ganado en 8 ocasiones, mostrando el músculo sin importar el estadio.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES ALTAS -118 / BAJAS -110)

La mayoría de las tendencias se inclinan por la bajas. De entrada, los duelos directos nos arrojan bajas de 2.5 goles en 5 de los últimos 6 enfrentamientos y en 4 de los últimos 7. Atlas también es bajas, con 4 de sus últimos 5 y en sus últimos 3 en casa. Si bien América es sinónimo de goles, acá el Atlas llega en estado de emergencia y buscará cerrar espacios. Por lo que se espera un partido de pocos goles.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Atlas viene de varias derrotas y saldrá espinado a intentar, de menos, rescatar el empate. Por lo que será un partido incómodo para el América pero que terminará con un inevitable triunfo azulcrema.