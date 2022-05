América vs Pachuca – Jueves 19 / 8PM

En una final adelantada, se enfrenta uno de los equipos que mejor cerró la temporada ante el líder general y el más constante de los equipos del CL22. América querrá sacar ventaja del Azteca mientras que los Tuzos tienen la sartén por el mango por el liderato general. ¿Quieres meterle una lana? Chécate este análisis para que sepas cómo llegan y hagas una mejor apuesta.

MANO A MANO

Vamos a centrarnos en los partidos disputados en el Azteca. El últimos duelo entre ambos fue a favor de los Tuzos con un margen amplio, pero el momento del América era paupérrimo. Ahora que si nos vamos más atrás, al Pachuca no le ha ido tan bien ya que solo tiene esa victoria en sus últimas 7 visitas a las águilas.

¿CÓMO LLEGAN?

ENRACHADO (AME GANA +105)

América sufrió de más ante el Puebla pero logró salir vivo con su acostumbrada dosis de polémica. A pesar de todo, el invicto de las águilas se mantiene, sumando 10 partidos al hilo sin perder. En cuanto a su desempeño en el Azteca, suman 6 partidos al hilo sin perder y con 4 triunfos en ese lapso.

LA HORA DE LA VERDAD (PAC GANA +285)

Pachuca estuvo varios escalones por encima de los demás equipos, pero dicha distancia no se vio en los Cuartos de Final donde sufrió su cuota de drama. Ahora le llega el momento clave donde veremos si están para campeones o será solo otro vago recuerdo. Los Tuzos llegan con 4 victorias en sus últimos 6 partidos. Y mucho ojo, que de visitante no ha andado tan bien, es cierto que bajó su ritmo tras clasificar, pero ese récord de 2 triunfos en sus últimas 5 salidas no le ayuda.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +105 / BAJAS -134)

La mayoría de los números apoyan la tendencia de las altas. Para empezar, los duelos entre ambos promedian altas en 4 de sus últimos 5 partidos. Mientras que las tendencias actuales, América ha cumplido altas en 3 de sus últimos 5 partidos como local. Mientras que los Tuzos lo ha hecho en 4 de sus últimos 6 partidos. Por lo que esperamos un partido de goles.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Se viene una verdadera batalla con dos equipos que traen una ofensiva muy despierta y que prometen un gran duelo. En este caso, la tendencia a favor del América en casa y las desatenciones de Pachuca fuera del Hidalgo nos hace pensar que América sacará ventaja como local y pegará primero.