APUESTA EN EL AMÉRICA VS LEÓN – DOMINGO 31 – 9:05PM

Se clausura la jornada con un duelo que en el papel pinta genial, pero en la realidad nos trae a dos equipos importantes venidos a menos. Así que, para que hagas tu mejor apuesta, primero échale un ojo a estas tendencias.

MANO A MANO

No se puede decir que haya un dominio de América sobre León, pero sí les va mucho mejor. Las águilas han ganado 3 de sus últimos 6 enfrentamientos, para el León solo hay un triunfo en sus últimos 6 enfrentamientos, y ni siquiera en casa ha podido imponerse, con un triunfo en sus últimos 4 como local.

¿CÓMO LLEGAN?

CAÍDA LIBE (LEO GANA +185)

Caída libre, no hay más, hoy León no está en condiciones de competir, si bien se ordenan atrás de manera correcta, de media cancha hacia adelante son endebles y así no hay manera de sacar resultados importantes. .

FORTALECIDOS (AME GANA +160)

La gira da, la gira quita. La semana pasada el América era lo peor tras caer ante Xolos y todos criticando la gira por USA. Hoy vienen de hacerle partido al Real Madrid, sacarle el empate, y con la oportunidad de mostrar el mismo rostro competitivo en Liga. América ha ganado 1 de sus últimos 6 partidos, así que necesita el triunfo, y más como local, con 4 al hilo sin ganar.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -108 / BAJAS -118)

A estas alturas del torneo, es una constante, el partido pinta para bajas. Entre ambos, se ha cumplido en 5 de los últimos 7 y en 4 de los últimos 5 jugados en León. Por su parte, la fiera las promedia en 4 de sus últimos 6 partidos y América en 4 en sus últimos 6 partidos. Por lo que ese -118 de las bajas pinta bastante bien.

¿CON QUIÉN VAMOS?

El León se está convirtiendo en un equipo deprimente sin pegada ni alma, todo lo contrario a lo que nos tenía acostumbrados, además, no gana en casa desde febrero, otro de sus principales bastiones. América llega cansado pero con un equipo que no está tan lejos de funcionar, le tendrá que alcanzar para pegarle a una piñata a la que ya ha golpeado antes. Vamos con el triunfo visitante.