APUESTA EN EL AMÉRICA VS CRUZ AZUL – SÁBADO 20 – 9:05PM

Clásico Joven muy espinoso para ambos equipos con todo y que llegan en condiciones diametralmente opuestas y un duelo que puede arrojar un resultado inesperado. Para evitar sorpresas, chequemos cómo llegan para ver donde ponemos nuestros activos.

MANO A MANO

Tiene un buen rato que América no ve la luz en este partido, hecho curioso siendo que las águilas dominaron un buen rato a la Máquina. Pero la actualidad nos dicta que América suma 7 partidos al hilo sin derrotar a la Máquina, y con 4 derrotas. El último triunfo azulcrema fue en el lejano Clausura 2019, aún no había pandemia y todos éramos felices.

¿CÓMO LLEGAN?

GOLPE EN LA MESA (AME GANA -150)

Cuando parecía que se tambaleaba, América parece haberse enchufado y va recomponiendo el camino tras 3 victorias importantísimas, en especial por el calibre de los rivales y más tras la derrota en León que pintaba catastrófica. Además, América se ha vuelto muy sólido en casa, sumando 10 partidos al hilo sin perder.

CRISIS (XOL GANA +425)

Parece que tocaron fondo y sino fue así, no me quiero imaginar qué más les va a pasar. Parece que aún siguen llorando la partida de Santi, porque desde que se fue son un muerto en vida. La derrota ante Xolos, en casa, es el ejemplo perfecto de lo que ha sido la Máquina en el Azteca, con solo 1 triunfo en sus últimos 10 partidos, ya que mejor se regresen al Azul. Y bueno, sus números generales no mejoran el panorama, con 1 triunfo en sus últimos 8 partidos en cualquier cancha.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -112 / BAJAS -118)

Usualmente, cuando tenemos expectativas de buen espectáculo, este partido decepciona, basta con recordar la final que nos dieron hace algunos años, deplorable. Hoy los números andan mezclados. América promedia altas en sus últimos 4 partidos, pero en el Azteca poco daño le han podido hacer, con bajas en 5 de sus últimos 7 partidos Cruz Azul es todo altas, cumpliéndolas en 8 de sus últimos 10 partidos, y en 4 de sus últimos 5 partidos en el Azteca. Así que seamos positivos y esperemos altas en este Clásico.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Ahora es cuando debe romperse la hegemonía, las rachas son para romperse, y en especial, cuando vemos a un equipo sin pies ni cabeza como Cruz Azul enfrentando a un América que trae a Henry Martín on fire -no estaría mal meterle una lana a que anotará- y que llega motivado y con la espada desenvainada. Vamos con el triunfo de América, aunque el momio anda alto.