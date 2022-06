APUESTA EN EL ALEMANIA VS ITALIA – MIÉRCOLES 14 – 1:45PM

Este es el último partido entre potencias que nos arroja esta seguidilla de jornadas de la UEFA Nations League, la cual, en términos generales nos ha entregado un nivel bastante “regulinguis” y pero eso sí, varios resultados sorpresivos. Por lo que vamos a intentar analizar lo que veremos en el partido con estas tendencias previas para poder hacer una mejor apuesta.

MANO A MANO

Alemanes e italianos llevan enfrentándose desde el principio de la humanidad por lo que solo vamos a tomar los últimos duelos que nos dan un panorama interesante. De entrada, el último partido ganado por los campeones de Europa ante la Mannschaft fue en en 2012, de hecho se van a cumplir 10 años de eso, ya que fue en la Euro 2012. Desde entonces, la racha alemana de imbatibilidad se extiende a 5 partidos, 2 victorias y 3 empates, lo cual nos puede dar un preámbulo de lo que veremos.

¿CÓMO LLEGAN?

APATÍA (ALE GANA -138)

A pesar de que el momio los da como favoritos, por tener un equipo más armado y la localía, la realidad es que los alemanes han sido muy apáticos con la Nations League, tal parece que solo les importó lograr el pase al Mundial e irse de vacaciones. Si bien la racha sin perder anda ya en 12 partidos, solo hemos visto a los alemanes hacer lo mínimo posible para no perder, sumando ya 4 empates consecutivos.

RECONSTRUYENDO (ITA GANA +425)

Italia está agarrando este torneo para moldear a la siguiente generación y ahí la lleva, no ha perdido a pesar de enfrentar equipos de mayor jerarquía y llega como líder del grupo. El monarca europeo suma 2 ganados en sus últimos 5 partidos, pero solo ha perdido un partido, aquel ante la Argentina, y viene de 3 partidos bastante decentes.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS -110 / BAJAS -118)

A pesar de ser dos selecciones de renombre, hemos ido aprendiendo que este torneo pinta para pocos goles, justo como le ha pasado a los alemanes, que con el freno de mano, promedian bajas en sus últimos 5 partidos. Si bien Italia promedia altas en 3 de sus últimos 5 partidos, la tendencia no está tan marcada como para hacernos optar por las altas, al contrario, los partidos entre ambos también se inclinan por las bajas, cumpliéndolas en 4 de sus últimos 5 cruces.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Ya me cansé de confiar en los alemanes que se la pasan decepcionando en estos partidos “oficiales”. Si bien esta Italia no está como para romper la racha de tantos años sin pegarle a Alemania, de menos tienen más interés en sacar un buen resultado y me parecen mucho más cerca del triunfo que una Mannschaft que más bien tiene la cabeza en las vacaciones. Por lo que, si bien está arriesgado irse por el triunfo visitante, no pinta nada mal esa doble oportunidad del Empate/Visitante, ya que está pagando un -108 muy ganable.