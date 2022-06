ALEMANIA VS INGLATERRA – MARTES 7 – 1:45PM

Partido muy interesante entre dos potencias que no tiene demasiado tiempo que se enfrentaron, de hecho, Inglaterra fue quien eliminó a los alemanes de la Euro, pero ahora ajustarán cuentas en territorio teutón. Para que tengas una apuesta más acertada, te dejamos las tendencias más relevantes de este duelo.

MANO A MANO

Inglaterra no tiene muy buenos números en sus enfrentamientos previos a los alemanes, sumando apenas un par de triunfos en sus últimos 6 enfrentamientos, contando el de la Euro pasada que ya hablamos, y para encontrar otro triunfo inglés en partido oficial, tenemos que irnos hasta el 2001 en la eliminatoria a Corea Japón, fuera de ello, la mayoría son derrotas.

¿CÓMO LLEGAN?

AJUSTE DE CUENTAS (ALE GANA +125)

Alemania salía con todo a su favor para sacarle el triunfo a Italia, pero los vimos a medio gas y casi se llevan un susto. Aún así, le bastó para mantener el invicto, que ahora se extiende a 10 partidos, con 8 victorias en ese lapso. De hecho, la última derrota teutona fue ante Inglaterra en la Euro.

DEBUT POBRE (ING GANA +230)

Un muy pobre la presentación inglesa en sus visita a Hungría un equipo con tremendos nombres pero sin demasiado interés por sacar el triunfo, tal vez hubiera sido mejor mostrar un plantel alterno pero con ánimo de salirse batir en la cancha. Lo anterior queda claro cuando vemos los números ingleses, que llegaban en buen momento, de hecho, la derrota fue la primera en sus últimos 10 partidos.

¿GOLES? (MOMIOS 2.5 GOLES: ALTAS +100 / BAJAS -130)

Que los grandes nombres no nos impresiones, podría pintar para un duelo espectacular, pero los cruces previos no lo ha sido. Se han cumplido bajas de 2.5 en 4 de los últimos 5 partidos entre ambos, demostrando que no se juega tan vertical como podríamos pensar y para como andan en esta Nations League menos. Y si bien Inglaterra promedia altas en sus más recientes partidos, en su visita a Alemania no esperamos que se abran.

¿CON QUIÉN VAMOS?

Por números, por momento, por historia y localía, tenemos que irnos con el equipo que llega invicto. Si bien preocupa un poco el hecho de que los alemanes lleguen con dos empates al hilo, vamos a confiar que querrán mostrar su mejor cara ante su público, aunado que este rival los echó de la Euro pasada y sin contar con que los ingleses históricamente se sabotean en partidos como este.