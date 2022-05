REAL MADRID VS MAN.CITY – MIÉRCOLES 4 – 2PM

Ya está el primer invitado a la final de la Champions League, el Liverpool, y ahora se espera otra gran semifinal, similar a la que tuvimos en la ida, y que seguramente se te antojará para hacer una apuesta. Y para que sepas a quien meterle tu dinerito, veamos el análisis estadístico previo y las tendencias con la que llega cada equipo.

MANO A MANO

Si bien la rivalidad tiene poco tiempo dado que el Manchester City ha empezado a ser relevante en los últimos años, con el paso de las temporadas hemos tenido duelos intensos como el que se dio en la ida de estas semifinales y poco a poco comienza a forjarse una rivalidad interesante. El marcador general está muy parejo, con 3 victorias del Real Madrid, 1 empate y 3 triunfos del Manchester City, todos en partidos oficiales, eso sí, los últimos 3 triunfos de los Citizens han sido consecutivos, incluyendo la semifinal de la temporada pasada, donde eliminaron a los merengue con todo y triunfo a domicilio en el Santiago Bernabéu. Así que en este ramo, la inercia está a favor de los Citizens, habrá que ver si logran volverse a plantar en la catedral merengue.

¿CÓMO LLEGAN?

CAMPEÓN DE ESPAÑA (REAL MADRID GANA +220)

Los merengues llegan con la moral en lo alto tras haber definido la liga y alzarse con el título con todo y goleada incluida ante el Espanyol, pero es momento de recoger el confeti y volverse a conectar para otro partido de vida o muerte. El Madrid llega con 6 victorias en sus últimos 8 partidos, siendo las dos derrotas de ese lapso en Champions League, la del City de la semana pasada y la vuelta ante el Chelsea donde a pesar de la caída, avanzaron de manera agónica.

SIGUEN Y SIGUE (CITY GANA +110)

Pasan las jornadas y el City no pierde el paso, tanto en Liga como en Champions, manteniéndose a flote en ambas. Los Citizens llegan con 4 victorias al hilo, habiendo visto cortado su invicto en aquel partido de Copa donde quedó eliminado ante el Liverpool. Si vemos sus números de Champions, tiene 3 triunfos en sus últimos 6 partidos, pero para avanzar a la final, le basta con empatar.

¿GOLES? (MOMIOS 3.5 GOLES: ALTAS +115 / BAJAS -150)

Tras la feria de goles en la ida, el momio se fue a las nubes y el más útil está en 3.5 goles. Si nos echamos un clavado en los números, la tendencia se inclina hacia las altas en los últimos 5 partidos del Madrid, así como en sus últimos 4 partidos de Champions. Mismo caso el del City, que viene con altas en sus últimos 5 partidos. Así que es muy probable que se superen las altas.

OTRO DUELO ÉPICO

De un lado el más ganador de la historia de las competiciones europeas, del otro el millonario que ha construido su emporio con petrodólares. Con tantos ingredientes en la cancha, se viene otro duelo para recordar. Si nos centramos en las tendencias, el equipo que llega mejor y más motivado es el Madrid, en especial al poderse centrar exclusivamente en este torneo. Si bien el City ya demostró el año pasado el poder dar el paso a la final, también es cierto que no hemos visto un rendimiento parejo tanto en octavos como en cuartos, de hecho, de milagro no le pasó el City en la vuelta y ante un Benzema vuelto un demonio, seguramente les dará el pase a la final, y vaya que el momio es muy favorecedor para los locales, ya que si apostamos a que el Madrid avanza, nos topamos con un +295 que no refleja lo parejo que andan los dos equipos.