Evento: MÉXICO VS COSTA RICA (7:30PM)

Gurú: SIMPLYSAM

Pick: Mexico se clasificará, Over 7 corners, Over 1 tarjeta

Momio: -115

Segundo partido de cuartos de final de la Copa oro, México tiene prohibido volver a tropezar después de su derrota ante Qatar, juegan en un país donde prácticamente son locales, hoy deben salir a matar el partido. Para su suerte la estadística está de su lado Costa Rica solo ha ganado 1 de sus últimos 5 juegos, además México no pierde contra Costa Rica desde hace 10 partidos.

Ambos equipos llevan un numero alto de tarjetas, Costa rica lleva 7 tarjetas y México 5, México deberá evitar ensuciar mucho el partido si no quiere complicarse c