Entrando a la temporada, se conocía que la mayoría de los GM’s y scouts en la NFL le habían puesto el ojo a Tua Tagovailoa como el prospecto principal a seguir en esta temporada del College Football.

Primeramente maravilló al mundo del futbol americano en su primera temporada entrando a la final del futbol americano colegial, Tua entró al medio tiempo, reemplazando a Jalen Hurts (quien también será seleccionado para la NFL en este Draft), y lanzó para 3 TD’s y así darle el campeonato a Alabama.

Su siguiente temporada fue maravillosa, lanzando para casi 4,000 yardas y 43 anotaciones, se quedó muy cerca de coronarse campeón -perdiendo la final ante Clemson- y de ser nombrado Heisman, siendo ligeramente superado por un extraordinario año de Kyler Murray en Oklahoma. Tagovailoa sufrió una lesión en el tobillo izquierdo en el juego de campeonato del SEC ante Georgia que requirió cirugía y se recuperó para los playoffs de ese año.

Esta temporada, Tua llegó junto a Trevor Lawrence (Qb de Clemson) como los candidatos principales a ganador del trofeo Heisman. Y aunque comenzó su temporada de una manera espectacular, Tua sufrió dos lesiones importantes.

Ante Tennessee, Tagovailoa sufrió nuevamente una lesión, en esta ocasión en el tobillo derecho. Sin embargo, pudo recuperarse para el partido ante LSU, que aunque Alabama se quedó corto y no pudieron ganar ese partido, Tua tuvo un partido excelente a pesar de verse limitado en su movilidad.

Más tarde en la temporada, Tagovailoa sufrió una lesión de cadera ante Mississippi State, en la cual sembró mucha incertidumbre a todo aquel interesado en el futuro de este brillante QB.

Afortunadamente su cirugía se llevó a cabo de gran manera y a día de hoy se encuentra en recuperación de la misma, y se espera que pueda volver al campo de juego para finales de la siguiente temporada.

Temprano en la semana, Tua anunció que partirá hacia el Draft con rumbo a la NFL, después de haber recibido comentarios en los cuales se le asegura que será seleccionado dentro del top 15 del sorteo. Veamos qué equipos pudieran estar interesados en el QB.

MIAMI DOLPHINS

Miami cuenta con la selección #5 del Draft, y durante toda la temporada se mencionó sobre el interés de la franquicia en Tua.

Miami se encuentra en un proceso de reconstrucción, y la adición de Tua le podría asegurar la posición para el futuro. Tagovailoa puede sentarse un año completo en la banca para recuperarse y empaparse del sistema ofensivo que se implante en Miami, mientras Ryan Fitzpatrick o Josh Rosen toman el comando a la ofensiva de los Dolphins.

LOS ANGELES CHARGERS

Los Chargers probablemente estén dispuestos a mirar hacia otro lado con respecto al futuro de Philip Rivers en la franquicia, un cambio de aires parece será la dirección que tomen. Tagovailoa se podría beneficiar de un reparto excelente de receptores en LA cómo Keenan Allen, Mike Williams, Hunter Henry y Austin Ekeler. Sin embargo, Miami tendría que buscar en otra dirección para que esto suceda, ya que los Chargers se encuentran con la selección #6 o bien buscar un cambio que les brinde una selección más alta.

CAROLINA PANTHERS

Otro caso interesante, los Panthers recién contrataron a su nuevo HC Matt Rhule proveniente de la universidad de Baylor. Carolina deberá establecer una solución al tema Cam Newton a quien le resta un año de contrato con los Panthers. Sin embargo, podrían mantener a Newton por esta temporada y seleccionar a Tua para la siguiente, dado que Kyle Allen demostró no ser el futuro en esta posición.

LAS VEGAS RAIDERS

Los Raiders llegan a Las Vegas y aún no están 100% convencidos de que Derek Carr sea la solución como QB. Tienen dos selecciones de primera ronda y las armas necesarias para subir posiciones y seleccionar al ex-QB de Alabama. El GM Mike Mayock y el HC Jon Gruden son lo suficientemente arriesgados para tomar este camino.

NEW ENGLAND PATRIOTS

Aunque no me animo a decir que la era de Tom Brady en New England ha llegado a su fin, está claro que cada día se acerca más ese momento. Si por alguna razón Tua no es seleccionado cerca de la selección #8 o #9, no me sorprendería que New England suba posiciones para tomarlo y replicar lo que hicieron los Chiefs con Patrick Mahomes, sentarlo durante un año y esperar que el coacheo de Bill Belichick y quizás Josh McDaniels lo lleven a otro nivel.

¿Cual será su nuevo equipo?

Mucho puede suceder de aquí al 23 de abril, sin embargo, debido al capital de selecciones que poseen los Miami Dolphins y al ya comentado arduo trabajo que han implementado en la evaluación de Tua, los perfila para ser la siguiente piel que vestirá Tagovailoa.