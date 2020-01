La antesala del SB LIV está lista. En la AFC, los sorpresivos Tennessee Titans viajan a Kansas City para sacar un resultado de esos que le dan mística a un equipo. En la Conferencia Nacional no hay sorpresas; San Francisco 49ers espera a unos Green Bay Packers que ahora sí son contendientes. ¿Quién ganará? ¿Se imponen los pronósticos o estamos ante un campeonato inaudito? Vamos.

NFC: Green Bay Packers @ San Francisco 49ers.

Como se esperaba, San Francisco 49ers está en la Final de Conferencia Nacional en espera de un conjunto que tampoco nos sorprende del todo: Green Bay Packers, quienes sin lucir tanto y siendo algo irregulares, cumplen su condición de contendientes al Super Bowl.

Ofensivas de alto octanaje con mariscales elite. Mientras Rodgers ya sabe lo que es ganar el juego grande, Jimmy G está en un momento en que no cree en nadie y exuda una confianza precisamente muy similar a la de Rodgers cuando ganó su anillo en el 2011.

Antecedente: Semana 12 y un apabullado marcador de 37-8. Es imposible que San Francisco repita tal dominio sobre un Green Bay ciertamente mejorado… ¿cierto?

Duelos Clave: Aquella paliza que recibió Packers en la semana 12 tuvo su motivo en las excelentes coberturas de la secundaria gambusina, la cual forzó a Rodgers a tener mucho tiempo el balón y por ende ser capturado, apurado, impreciso, etc.

Hacia final de temporada, Aaron Jones se volvió esencial adquiriendo más acarreos al punto de ser la clave que los empujó al título divisional cuando vencieron a Minnesota en la última semana. Robert Saleh, Coordinador Defensivo de 49ers, debe estar preparado para más dosis de ello.

Matt LaFleur va a insistir en formaciones con su combo Jones-Jamaal y emplearlos de tal forma que la ofensiva juegue rápido y consuma yardas. ¿Puntos? Bienvenidos, pero se trata primero de establecer un esquema que nunca vimos en ese juego. Y claro, si de paso apaciguas al publico rival pues qué mejor.

Sin duda una de las sorpresas de esta versión de 49ers es lo que ha hecho Robert Saleh con la defensiva, la cual terminó temporada en los primeros diez puestos en casi todos los departamentos a excepción del terrestre, cediendo poco más de cien yardas por juego. Es por eso que Packers insistirá por esa vía a pesar de Rodgers.

Y es que por qué retar al mejor perímetro en juego de campeonato, aun si tu QB es elite, cuando tienes buen backfield. Recordemos lo que hizo Belichick contra Colts en las temporadas 2014 y 15.

En cuanto a la defensa de Mike Pettine, la clave tampoco es del todo diferente. Garoppolo ha demostrado un dominio absoluto del esquema Shanahan y sus sorpresivas variables, ok, sin embargo, el juego terrestre es imprescindible. Y dado el promedio que Green Bay permitió durante la temporada regular (120) vale más que sean efectivos, pues San Francisco es un bestia muy diferente a Seattle y Vikings.

Ojo con el estatus George Kittle, quien en la semana ya acusó resentir su lesión de tobillo. Jimmy G puede vivir sin él por aire, pero la diferencia que hace en la línea ayudando en los bloqueos y trampas, es enorme.

Pronóstico: Mientras 49ers es un equipo apegado al libreto (no te sales si ha funcionado perfecto), Green Bay es uno que sí deberá brincar al emparrillado con alguna novedad. Establecer un juego terrestre dinámico suena imperativo, pero poner el juego en el brazo de tu estrella justo cuando ha encontrado mejor sincronía con su arma preferida (Davante Adams) podría ser una apuesta que pague doble o nada. De lograrlo, van a desubicar al rival, pero la pregunta es si están preparados para la dosis ofensiva de Shanahan. Esto bien podría ser un shootout. Ojalá, y si es así, me gusta 49ers por tres.

AFC: Tennessee Titans @ Kansas City Chiefs.

Cada juego de Titans veo un parecido mayor con aquellos Ravens del 2000 que, con base en una defensiva implacable y un QB apenas competente como Trent Dilfer, se hicieron de un campeonato que a la distancia se ve como hazaña.

Claro, estadísticamente no hay comparación y la defensa de Titans no es la de esos Ravens, pero la ofensiva sí que juega y han dado sendos campanazos… ¿están listos para la prueba definitiva?

Antecedente: Seguro que Tennesse tiene muy en cuenta la semana 10, cuando se enfrentaron a Kansas y salieron victoriosos al son de 35-32. Ese juego fue el regreso de Patrick Mahomes tras su lesión y mucho ha mejorado el QB desde entonces.

Duelos clave: Por muy buen nivel que tenga Ryan Tannehill hoy en día, la ofensiva de Arthur Smith se llama Derrick Henry. El corredor pone la mesa de las primeras oportunidades y las situaciones de jugadas grandes. En otras palabras, será la frontal de Chiefs la encargada de poner el duelo sobre el brazo de Tannehill, quien ni ha rebasado las cien yardas en sus dos últimos duelos.

Ahora, el de Chiefs es un buen front-7, pero ceden demasiadas yardas terrestres, y aun si logran contener a Henry, Vrabel va a insistir por esa vía una y otra vez porque así es como ha ganado y porque la realidad es que la ofensiva de Titans es vistosa aunque en los números hay otra versión. Ganan, pero no son una aplanadora.

Del otro lado del ovoide, sin duda la misión es limitar a Patrick Mahomes. Aquí sí olvídense de un mariscal que sufra como le sucedió a Lamar el fin de semana anterior.

No, Mahomes está en ritmo, le sobra confianza y va a buscar a todos los objetivos posibles, incluidas sus piernas, para hacer daño. Por supuesto que el arma a seguir es Tyrek Hill, y dado lo que vimos de la secundaria de Titans contra Ravens, ese duelo se antoja muy atractivo.

¿Logan Ryan MVP? Es posiblemente el mejor CB de estos playoffs pero sufre un poco en las coberturas slot y ya sabemos quién suele aparecer por ahí: el gran Travis Kelce. Esa será la gran asignatura de Tennessee si desean salir victoriosos.

Pronóstico: Dado la forma cómo borraron a Ravens, pensaríamos que Titans está obligado a repetir ante Chiefs… Sin embargo, Kansas es un conjunto con mejores variables que, a diferencia de Lamar y compañía, no se desespera (pregúntenle a Texans). Aunque Andy Reid suele sufrir en playoffs, hoy tiene al equipo quizás más balanceado de toda su carrera. Titans no será un “pan”, pero sí me parece que su gran racha termina aquí. Kansas por seis.