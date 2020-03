¿Dónde jugará Cam Newton?

Después de pasar 9 años en los Panthers, finalmente la estadía de Cam Newton en Carolina terminó. Siendo el mejor jugador en la historia de la franquicia, los Panthers decidieron mirar hacia el futuro en otra dirección y cortar relación con el QB. Ciertamente el movimiento tiene mucho que ver con el cambio y reconstrucción que los Panthers están empleando en todas sus facetas como franquicia.

Matt Rhule llega a Carolina como una idea refrescante en la posición de Head Coach, trayendo consigo un staff completamente renovado con la intención de afrontar el futuro con una mayor adaptabilidad a lo que hoy en día es la NFL. Entre los movimientos se encuentra la adición de Joe Brady, quien fungirá como coordinador ofensivo de los Panthers.

Brady tuvo un éxito inconmensurable en la universidad de LSU brindándole el campeonato nacional con una de las mejores ofensivas en la historia del futbol americano colegial. Sin embargo, Brady no desconoce el mundo de la NFL, ya que formó parte del coaching staff de los New Orleans Saints de Sean Payton, quienes ahora serán sus rivales de división.

Carolina tenía la intención de intercambiar a Newton a cambio de alguna selección del Draft 2020. Desafortunadamente para su causa, la situación fue manejada de una manera lamentable por la gerencia de los Panthers. Firmaron a Teddy Bridgewater en la agencia libre, dando a entender plenamente que el futuro de Newton no estaba en Carolina, lo que lleva a que el resto de los equipos entiendan que eventualmente se desprenderían del QB y podrían adquirirlo sin necesidad de pagar una selección de Draft. Adicional, con esta decisión, le quitaron la oportunidad a Newton de negociar con otra franquicia en la primera semana de la agencia libre.

Principales Interesados

NEW ENGLAND PATRIOTS

Por extraño que parezca, Tom Brady no pertenece más a New England. Los Patriots después de 20 años entrarán a una temporada con alguien más bajo centro y Cam Newton es una posibilidad latente. Por el momento y dada la firma de Brian Hoyer con los Patriots, parece que New England tiene la vista en otra dirección. Sin embargo, defensivamente su roster sigue siendo muy competitivo, y si existen dos personas que pueden explotar el potencial de un jugador como éste, son Bill Belichick y Josh McDaniels.

Jarrett Stidham, Brian Hoyer y Cody Kessler componen actualmente el QB-room en New England y es evidente que Newton les daría una mejor oportunidad de tener éxito en la temporada próxima. Cabe recalcar que Belichick se ha referido en varias ocasiones hacia Cam como uno de los jugadores mas difíciles de detener.

Pienso que este movimiento haría mucho sentido para New England, sin embargo no tanto para Cam. New England no cuenta con las armas necesarias para rodear al QB y Newton ya vivió esa situación anteriormente con Carolina.

MIAMI DOLPHINS

Uno de los equipos más activos en la agencia libre fueron los Miami Dolphins. Con una gran cantidad de dinero para gastar, los Dolphins no dudaron en reforzar su endeble roster con contrataciones puntuales en posiciones de clara necesidad, principalmente en la defensa. Miami tiene la mira directamente en los QB’s que entrarán al Draft 2020. Tua Tagovailoa, Justin Herbert y Jordan Love parecen ser del agrado del GM Chris Grier y el HC Brian Flores. Aunque traer a Newton no tendría que ser un impedimento para seleccionar al futuro QB de la franquicia. Cam podría iniciar por una o dos temporadas mientras el joven QB se adapta a la NFL y su nuevo sistema ofensivo.

Ryan Fitzpatrick actualmente ocupa esa posición para los Dolphins. A pesar de haber tenido una buena temporada en 2019, Fitzpatrick constantemente ha demostrado ser un QB de muchos altibajos y sus segundas temporadas con cualquier equipo han sido muy decepcionantes. En una división sin Tom Brady, Newton llegaría a la AFC Este con la posibilidad de ganarla en su primera temporada.

Aunque me parece una buena idea, considero que Miami optará por continuar con Fitzpatrick y seleccionar al QB del futuro en el Draft, Cam haría mucho sentido para Miami pero es un equipo que actualmente se esta rejuveneciendo y no lo veo tomando a Newton.

LOS ANGELES CHARGERS

Los Chargers se encuentran en búsqueda de su próximo QB para la siguiente temporada, aunque existen reportes de que podrían comenzar la temporada con Tyrod Taylor como titular, es una situación difícil de creer ya que tienen un equipo rodeado de talento y que se encuentra listo para ganarlo todo, Cam les brindaría lo mismo que Taylor y mucho más. Anthony Lynn es un entrenador cuya filosofía es implantar el juego terrestre de manera constante. Newton sería la pieza clave para llevar esto a cabo. La adición de Trae Turner y Bryan Bulaga fortalece una línea ofensiva que estuvo lejos de tener un buen nivel la temporada pasada.

Los Angeles tiene un arsenal de receptores fantástico con Keenan Allen, Mike Williams y Hunter Henry que pueden ayudar al proceso de adaptación de Newton en su nuevo equipo y le brindarían el mejor cuerpo de receptores que ha tenido en su carrera. Recordemos que es un jugador que ganó el premio al jugador más valioso de la NFL con Ted Ginn, Corey Brown y Devin Funchess como receptores en 2015.

A mi entender, esta es la oportunidad más llamativa para ambas partes. Newton inmediatamente pondría a los Chargers en el radar y con la oportunidad de ser un claro contendiente en la AFC