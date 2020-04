¿Se debe retirar Bartomeu del Barcelona?

La situación actual esta deteniendo en todo el mundo las ligas, torneos, fichajes y hasta evaluaciones en puestos clave de los grandes clubes de Europa, en esta ocasión analizaremos si el Barcelona debe continuar con el Presidente y su mandato actual, Bartomeu quien termina su gestión en 2021.

GESTIÓN 2015 – 2020

Bartomeu lleva desde Julio de 2015 en la cima del Barcelona con 10 títulos con el primer equipo, sin embargo en este periodo se han pasado por los momentos mas grises del club de los últimos años, con fracasos increibles e inimaginables en la liga de campeones asi como discusiones y desencuentros con los jugadores mas emblematicos del club.

El vestuario, al parecer, se encuentra dividido, pero no por la preferencia de Bartomeu, si no por el dilema de mantener todo los temas de malos manejos del equipo al interior del club o el hacerlos publicos, en los ultimos años se han tenido desencuentros con la máxima figura de la historia del club, Messi, desde el no apresurar una renovación al inicio de su mandato, hasta no armar un equipo competitivo que logre renovar una plantilla que dejo muy atras el famosos Tiki Taka de Guardiola.

Los fanaticos de Barcelona no reaccionaron muy bien cuando firmo un contrato vitalicio para Iniesta y al finalizar la temporada no hizo nada para retenerlo, la salida Xavi, el poco esfuerzo para traer a un delantero de elite tras la salida de Neymar han causado molestias, Boateng, Coutinho y en el presente Martin Braithwaite no han podido brillar en el ataque y si eso se le suma que se desprendió de jugadores de las básicas que estaban ayudando a sobrellevar el mal paso que se ha tenido en los últimos años a nivel internacional, fiascos como las derrotas frente a la Roma y Liverpool en Champions League, la pronta eliminación de la copa del Rey de este año y sumado a que el acerrimo Real Madrid con una versión internacional no tan brillante ha podido ganar 3 veces consecutivas la ansiada y ya lejana para el Barcelona Champions League.

CONCLUSIÓN

No se espera que se adelanten las elecciones y menos en la situación actual, sin embargo son claros los desencuentros con el primer equipo, la extraña designación de entrenador y refuerzos que ha traído no ayudan nada a su posible reelección, el tiempo de Bartomeu ha llegado a su fin, este ultimo año será largo, aunque para su ultima temporada (2020-2021) si el equipo se refuerza correctamente, regresa Neymar, amarran a Messi y por que no, traen de regreso la copa del torneo mas importante a nivel de clubes del mundo, puede poner a su favor el tener un mandato mas, que en mi opinión, terminaría por sepultar las aspiraciones de regresar al Barcelona a romper records, esos que en su gestión no se han podido establecer.