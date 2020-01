Está por comenzar un torneo más de la gloriosa Liga MX y sorprendentemente hay tres candidatos a levantar el título. Veamos quienes son.

Club América

El gran subcampeón del torneo pasado se ha convertido en un candidato natural para ser el monarca del futbol mexicano año tras año y este no es la excepción. No hemos acostumbrado a ver a un América muy flojo al principio del campeonato y lo llenamos de críticas, pero cuando realmente hacen lo que mejor saber hacer que es jugar al futbol, esas criticas vuelan y los llenamos de elogios. Seas o no americanista, debemos reconocer que tienen a una de las mejores plantillas de la liga y que sus jugadores son de muy buena calidad.

Si analizamos linea por linea nos daremos cuenta que son futbolistas muy capaces para ganar cualquier encuentro, y que lo han demostrado, ejemplo más reciente: las remontadas contra Tigres y contra Monarcas Morelia, pero a pesar de eso, y aunque tengan uno de los mejores planteles, tienen malas ratos que les cuestan mucho y llega el momento en el que sus grandes estrellas se pierden en el campo de juego. Si Miguel Herrera puede manejar esa cuestión, estoy seguro que los de Coapa estarán en la final, pero, se ve muy difícil, ya que todos conocemos como es el buen “Piojo”. Este torneo su gran debilidad puede ser el técnico y su fortaleza su entendimiento en la cancha.

Rayados de Monterrey

Los actuales campeones del futbol mexicano y de la Concachampions no pueden faltar en esta lista. Cuando todo parecía que se iba al averno con Diego Alonso y que se perdía la posibilidad de entrar a liguilla, llegó el gran Antonio Mohamed, el técnico argentino regresó a casa después de su corto paso en el futbol español con el Celta de Vigo y su pequeña estadía en el balompié argentino. El “Turco” regresó motivado, y con ganas de por fin levantar el título que se le había negado tantas veces con los Rayados.

Desde su regreso y la incorporación en su cuerpo técnico de una leyenda del club regio, como lo es Aldo De Nigris, los Rayados revivieron y empezaron a explotar en la cancha, cada partido era ver un juego muy ofensivo, y muy centrado en media cancha con el canterano Carlos Rodríguez. Ahora este torneo motivados al cien, buscarán emular lo que en su momento lograron los Pumas y el Club León: ser bicampeones del futbol mexicano. Estoy completamente seguro que lograrán esta hazaña y que esto solo fue el principio de una gran época rayada.

Guadalajara

Ya sé, es raro hablar de las poderosas Chivas cuando se trata de quién será el campeón de la Liga MX, pero todo parece indicar que este torneo estarán en esa lucha, y es que después de tantas polémicas y de tantos dimes y diretes entre directivos por fin tienen un proyecto deportivo bien definido, y Don Ricardo Peláez es el gran culpable de los grandes refuerzos que llegaron a Verde Valle. Creo que ya es justo que el Guadalajara este en pelea contra los llamados “grandes”, porque es cierto, las Chivas son el equipo más popular de México, pero que mejor que demostrándolo con buenas actuaciones en la cancha y no fuera de ella.

Jugadores como José Juan Macías, Uriel Antuna, Guzman y Jesus Molina, serán los verdaderos encargados de lograr que ese barco tapatío naveje perfectamente. A lo mejor este torneo no serán los campeones, pero si estarán muy cerca y conforme pasen las jornadas, su futbol irá mejorando y cuando eso pase, ¡Cuidado con las Chivas!

Conclusiones

Este torneo puede ser de los más interesantes, obvio faltaron equipos en este top, como Tigres, Santos Laguna o Cruz Azul, pero los que mencioné en esta lista son los que verdaderamente tienen posibilidades de levantar el trofeo.

Estoy seguro que los Rayados de Monterrey serán bicampeones y empezará una etapa en donde los regios dominaran el futbol y asi como lo hicieron sus vecinos de amarillo, lo harán los de la Pandilla.