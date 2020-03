Este domingo tendremos un episodio más de esta épica batala capitalina que tanto nos ha dado de qué hablar. América y Cruz Azul se enfrentan estando en la parte alta de la tabla, aunque viviendo realidades distintas, ya que los cementeros llegan en su mejor momento, y las águilas lucen más como bomberos, apagando incendios y tapando huecos.

Aún así, estamos ante un Clásico que dará mucho de qué hablar, así que analicemos cómo llega cada uno.

América con fugas.

Durante las nueve jornadas que llevamos, Miguel Herrera se la ha pasado tapando fugas, entre jugadores convocados, lesionados y hasta gente en la cárcel, una temporada muy atípica que debería haber afectado mucho más a las águilas en cuanto a puntos se refiere, pero que al contrario de lo que se pensaría, están en la parte alta gracias a la gran gestión del Director Técnico y a la pegada de sus figuras.

Mención especial merece Federico Viñas, que a pesar de llegar al equipo con poco cartel y minutos, el uruguayo ha aterrizado con el pie derecho y desde los primeros minutos comenzó a marcar diferencia con sus goles. Hoy es una de las piezas importantes, y probablemente el jugador que mejor llega de todo el plantel, así que habrá que prestarle bastante atención, porque seguro moja.

Otro que lleva una rachita importante, es Leo Suárez, que al igual que Viñas, venía de un ratote de no tener actividad pero en Europa, y poco a poco está retomando el ritmo, demostrando la calidad que le vieron para llevárselo a Villarreal. El miércoles se despachó un golazo en Concachampions, y será una de las armas importantes de Herrera ante la Máquina. Que lo disfruten, porque huele a que va a durar poco en el Ame.

Para terminar, vale la pena mencionar el «Efecto Piojo», el cual no solo sirve para sacar al equipo de apuros como los que ha vivido en las últimas semanas, sino que también tiene un instinto especial para manejar este tipo de partidos, ya que bajo el mando del América, tiene un historial casi inmaculado vs C.Azul, es más, llega a este partido con solo dos derrotas en los últimos 15 PJ de Clásico Joven, eso sí, hay que recordar que esos 2 partidos perdidos fueron los dos últimos cotejos en los que se enfrentaron, así que el Piojo anda herido.

El todopoderoso Cruz Azul

Para los que no vieron nuestro análisis en #SOLOFUTBOL al inicio del torneo, nosotros no le veíamos forma a este equipo, Robert Dante Siboldi lucía deprimido, casi casi se ponía la soga al cuello él mismo, y el equipo no jugaba a nada. Sin embargo, pasó lo impensado, después de caer ante San Luis, el equipo tocó fondo, se recompuso, y desde entonces no ha vuelto a perder, acumulando ya 9 partidos sin conocer la derrota en todos los torneos, y varios de ellos con goleadas incluidas.

Por lo mismo, el duelo ante América es su mejor prueba, ya que no existe otra manera de demostrar que estás jugando a tope y que has exorcizado a tus demonios, que enfrentando a tu mayor bestia negra. Además, como ya lo mencioné arriba, la Máquina llega con dos victorias al hilo y habiéndolos goleado 5-2 en la Jornada 13 del torneo pasado.

En cuanto a nombres, quien se ha llevado mejores notas es Jonathan «Cabecita» Rodríguez, que después de llegar de Santos, pintaba como un gran refuerzo, pero que demoró un rato en adaptarse a la disciplina celeste. Hoy está viviendo un gran momento y luce tan bien como en sus buenos días en la Laguna, comandando la ofensiva con 9 goles en todos los torneos. Si le convierte a las águilas, sería su octava jornada anotando gol, ya veremos si lo logra.

Otro futbolista que está recuperando su nivel y que debería ser clave este fin de semana, es Elías Hernández, quien nos dio un torneo épico cuando Cruz Azul llegó a la Final en el Apertura 2018, pero que desde ahí venía perdido. Si bien sus números no son tan impresionantes (1G/2A) como los de «Cabecita», su trabajo ha sido más de elaboración, además de que está comisionado a ser aquel que desequilibre el mediocampo.

Conclusiones + Picks

Si tuviéramos que resumir la previa de este partido, de un lado tendríamos que poner al América con su dominio reciente sobre este Clásico. Y del otro lado, tendríamos a una Máquina que llega enrrachada, como líder, y anotando muchos goles.

Es una realidad que los Clásicos se juegan de manera especial y muchas veces las rachas no importan, pero sinceramente, tendría que pasar una catástrofe para que Cruz Azul lo perdiera, ya que están jugando como hace mucho tiempo no se veía, y esa inercia es difícil de perder.

Por lo mismo, considero que Cruz Azul ligará su tercer victoria ante América, y los cruzazulinos volverán a soñar que este es su año. Pero eso ya es carne para otro análisis.

¡A disfrutar el Clásico Joven, que es de lo poco que nos queda!

Pronóstico Gurú: Victoria Cruz Azul