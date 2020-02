Tras las negociaciones que se dieron a conocer entre el Inter de Miami y Monterrey por Rodolfo Pizarro, y a falta de concretarse el posible fichaje del jugador, veamos qué factores hay para que el futbolista mexicano llegue a la MLS o no.

¿Por qué sí?

La llegada de Rodolfo al nuevo club de futbol de la MLS fue factible desde el momento en que el equipo estadounidense se interesó por el jugador, independientemente del monto que deba pagar por la cláusula de rescisión del mexicano, puesto que seguro el club tiene los recursos monetarios suficientes para desembolsar lo que Rayados pida por él y hasta estos instantes ya solo se habla de acordar el salario del futbolista por lo que el arribo de Pizarro a Miami sería inminente.

Del otro lado está el interés de Pizarro por ir a jugar para el Inter de Miami, lo que hace más accesible que el club estadounidense pueda ficharlo, pues existe mutuo interés en las partes involucradas de la transacción para que esta se termine dando.

Algo más que refuerza la idea que el traspaso de Pizarro es viable es que Diego Alonso es el director técnico del club y cuando estuvo en Monterrey dirigió a Rodolfo, por lo que el entrenador uruguayo tendría un activo familiar en la plantilla y por ende un conocimiento previo del jugador al saber lo mejor que puede aportar para el equipo.

¿Por qué no?

Nos centramos de nueva cuenta en el tema importante del asunto, el dinero. Y es que si una ventaja es que el Inter de Miami tenga el poder adquisitivo para hacerse de los servicios de Rodolfo Pizarro, también el tema monetario puede ser un impedimento para que el traspaso se lleve a cabo si las partes no se ponen de acuerdo, por ejemplo con el salario establecido para el jugador, la extensión del mismo, etc. por ello hay que esperar hasta el último momento para dar por sentada la compra del mexicano.

Otra de las cosas que podrían no hacer tan fácil la contratación del delantero de Rayados son las condiciones que ponga el mismo jugador, no solo en el tema financiero, sino en las demandas con el equipo, pues con un club naciente como el Inter de Miami, puedo intuir que los jugadores querrán exigir ciertas condiciones que les asegure su bienestar como profesionales a cambio de unirse al nuevo proyecto. Y si en el caso que Pizarro tenga unos deseos que el club no esté dispuesto a cumplir, seguramente la venta termine no dándose, pues recordemos que el mercado de contrataciones para la MLS recién inició este mes de febrero y termina en el mes de mayo, por lo que opciones de jugadores que se acomoden a lo que piden en Florida no le faltarán al equipo propiedad de David Beckham.

Conclusión

Veo más factores a favor para que Rodolfo Pizarro pueda llegar a la MLS con el Inter de Miami que factores en contra para que suceda lo contrario. Así que la llegada del mexicano es fácil de realizarse y como dije anteriormente, solo es cuestión de tiempo para confirmar el hecho. Por lo demás dejemos al tiempo y al propio jugador como los encargados de valorar la decisión de haber arribado al balompié de los Estados Unidos.