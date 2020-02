La Teoría de la Evolución indica que las nuevas generaciones siempre superarán a las pasadas. En el caso del futbol, esta teoría parece tambalearse más que nunca.

A lo largo de la historia, hemos tenido apenas un puñado de jugadores de futbol clasificados como ‘los mejores’, siendo Maradona y Pelé quienes destacan entre el convoy.

Sin embargo, en las décadas recientes dos astros han iluminado el mundo del futbol con una luz enceguecedora: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. La posición podrá diferir, para muchos el portugués es el número uno y para otros tantos lo es el argentino. No obstante, todos coincidimos en que ambos ya han llegado al pedestal de ser considerados parte de ‘los mejores’.

Pero el tiempo no perdona, con CR7 acabando de cumplir 35 años y la Pulga con 32, el reinado de ambos está por terminar. Con ello se abren las puertas a la nueva generación, quienes tienen la tarea casi imposible de hacernos suspirar cuando, al parecer, Cristiano y Lionel lo han logrado todo (o casi todo).

Si bien Kylian Mbappé luce como el más destacado de la nueva generación -a sus 21 años ya es campeón del mundo, logro que ni Messi ni CR7 han conseguido en sus exitosas carreras- detrás del francés viene toda una bandada de jóvenes que prometen grandes cosas.

Entre los talentos más destacados menores de 20 años que ya destacan en la actualidad en el futbol de más alto nivel se encuentran los siguientes:

5. Vinícius Jr (19 años)

Pese a haber perdido protagonismo desde el regreso de Zinedine Zidane al banquillo merengue, la calidad de Vinícius sigue siendo indudable.

Desde su llegada a Madrid, el brasileño ha demostrado tener una capacidad descomunal para desbordar y desequilibrar. Sin embargo, fue víctima de la crítica por no tomar las mejores decisiones en el último toque, sumado a una poca efectividad en los disparos al arco.

En lo que va de la temporada actual, el joven extremo ha mostrado mejoría en su toma de decisiones. La baja de Eden Hazard por lesión le ha permitido sumar más minutos (un total de 1,061 en todas las competencias), en los cuales ha aportado frescura al ataque del equipo, en forma de velocidad y regate, materializándolo en 3 goles y 2 asistencias.

«Estoy alcanzando mi mejor nivel. Espero que me respeten las lesiones. Zidane siempre me ha dado la confianza que necesito y [está] dándome oportunidades», compartió tras el último encuentro de Copa del Rey frente a la Real Sociedad.

4. Mason Greenwood (18 años)

Tras la salida de Romelu Lukaku, el peso de la delantera del Manchester United pasó a recaer en los hombros de un puñado de atacantes jóvenes: Anthony Martial (24 años), Marcus Rashford (22 años) y Mason Greenwood, de apenas 18 años.

A su corta edad, lejos de espantarse, Greenwood ha demostrado estar a la altura de las exigencias de Old Trafford, marcando 10 tantos en 37 apariciones en lo que va de la temporada.

Este joven delantero inglés destaca por su físico y su velocidad, la cual es producto de sus años de adolescencia. Antes de convertirse en futbolista profesional, Mason practicó atletismo con gran éxito, siendo catalogado entre los niños más rápidos de Inglaterra al ganar 27 carreras de distintas distancias en categorías sub 11 y sub 13.

Dentro de la cancha, el nacido en Bradford, también destaca por su capacidad goleadora y su disparo de pierna izquierda. Precisamente es el disparo de media y larga distancia la cualidad que le busca emular a Wayne Rooney, su más grande ídolo.

«Siempre he admirado a Rooney. Disparaba desde cualquier lugar. Puede anotar desde cualquier ángulo o distancia», compartió Mason.

El atacante cuenta con el respaldo total de Ole Gunnar Solskjaer. «Es un buen jugador y cuando pisa el área se vuelve aún más peligroso. En términos de finalización, Mason es uno de los mejores que he visto», llegó a presumir el timonel noruego.

3. Rodrygo Goes (19 años)

Aunque la llegada del nacido en Sao Paulo despertó algunas dudas, estas fueron rápidamente despejadas cuando el atacante brasileño disputó sus primeros minutos con la casaca merengue.

Registrando 7 goles y 1 asistencia en 18 partidos disputados durante la presente campaña, Rodrygo se ha convertido en una pieza clave entrando de cambio para Zinedine Zidane.

Muestra de ello fue su participación en la Supercopa de España. Aunque no fue titular en ninguno de los dos partidos jugados en Arabia Saudí, el joven brasileño acabó siendo determinante en la consecución del título.

Además de entrar como revulsivo al ataque, no se arrugó para tirar una de las penas máximas en la final ante el Atlético de Madrid, misma que anotó con categoría. «Estoy muy contento por el título. Es uno de mis mejores días», admitió tras el duro cotejo.

Junto con la final de la Supercopa, otro de sus picos altos esta temporada fue el hat trick que marcó en contra del Galatasaray en Champions League. Tras dicho encuentro, y debido a su forma de jugar más bien práctica, con menos lujos y directamente a portería, es popularmente conocido entre los aficionados blancos como «el nuevo Ronaldo».

Sin embargo, Rodrygo mantiene los pies sobre la tierra y busca aprender todo lo que pueda de Zidane. «Siempre me habla y me da consejos. Me llama a su oficina y me muestra lo que salió mal táctica o técnicamente. Me ha ayudado mucho», dijo sobre su timonel.

2. Ansu Fati (17 años)

Al inicio de la presente temporada, el nombre de Ansu Fati no le decía nada al 90% de la comunidad futbolística mundial. Meses después, se ha convertido en el nombre en boca de todos, siendo visto como uno de los futuros cracks mundiales.

Llegado a la Masía desde los 10 años de edad, Anssumane -su nombre de pila completo- se incorporó en la categoría Alevín A del conjunto azulgrana, pasando por las diversas categorías inferiores del Barsa hasta llegar al primer equipo en la campaña 2019-20.

El joven futbolista hispano-bisauguineano tuvo la oportunidad de ser convocado y disputar 12 minutos en el segundo partido de liga, ante el Real Betis. A partir de ese momento, Ansu comenzó a batir diversos récords de la entidad blaugrana.

Ya de entrada se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en debutar en La Liga. Posteriormente hizo historia al convertirse en el goleador más joven de la historia de la Champions League y también en el más joven en haber marcado un gol con el Barcelona en el campeonato liguero.

Además, el pasado mes de septiembre se convirtió en el futbolista de menor edad en debutar como titular y marcar un gol en el Camp Nou, y también en marcar y dar una asistencia en un juego de La Liga. Por si fuera poco, a principios de febrero de este año consiguió batir el récord de ser el jugador más joven de la historia en marcar 2 goles en un mismo partido.

Hoy en día, Ansu Fati ha pasado de ser un futbolista con el que había que tener paciencia por su corta edad a un hombre insustituible en la oncena de Quique Setién. Ante las lesiones de Luis Suárez y Ousmane Dembélé, el joven nacido en Guinea Bissau es el jugador con más minutos en la era Setién, con 431 minutos disputados.

«Hace poco estuve con Ernesto Valverde [entrenador que debutó a Ansu] y me comentó que es muy bueno: ‘Este chico es una bomba’. Y lo entendí cuando salió y ha hecho lo que ha hecho», compartió recientemente Pep Guardiola.

1. Jadon Sancho (19 años)

Con apenas 19 años de edad, es una de las figuras del Borussia Dortmund y uno de los futbolistas más deseados en el balompié europeo.

Tras 2 años y medio en el Signal Iduna Park, el joven extremo inglés ha mostrado una evolución apabullante, consolidándose como uno de los jugadores más destacados del conjunto alemán.

El nacido en Londres destaca por su explosividad dentro de la cancha. Su juventud, velocidad y personalidad para encarar por la banda han enamorado a media Europa. «Es un gran chico, que nos ayuda una y otra vez», destacó Lucien Favre, su entrenador en el Dortmund.

Durante la presente campaña, Sancho se ha desempeñado como extremo por la banda derecha, desde donde se desprende para hacer diagonales hacia el interior con su pierna más hábil, o bien llegar a la línea de fondo para asistir. Estas cualidades le han permitido registrar 15 anotaciones y 15 asistencias, en los 28 partidos donde ha tenido acción.

Encontrar desborde, desequilibrio, regate y contundencia en un mismo jugador es difícil de conseguir en la actualidad, motivo por el que el valor de Jadon se ha visto modificado de forma notable. Desde su fichaje por el Borussia Dortmund, en 2017, ha pasado de valer solo 5 millones de euros, a los 120 millones de euros en los que está cotizado actualmente.