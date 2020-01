“Ya se acabó […] Este es el último paso […] Es el principio de mi retiro”, son las palabras que, entre sollozos, emite Javier ‘Chicharito’ Hernández durante un videoblog publicado en el canal de YouTube Naked Humans.

La conmovedora escena, en la que le acompañan su esposa Sara Kohan, su amigo Diego Dreyfus y, en videollamada, sus padres desde Guadalajara, enmarca a la perfección el fin de la aventura europea del máximo goleador histórico de la Selección Mexicana. “Nos estamos retirando ya del sueño europeo”, admitió ‘Chicharito’ con tristeza y nostalgia a su padre, para posteriormente comunicarle que el fichaje por el LA Galaxy estaba cerrado.

Unos cuantos días más tarde, el jueves 23 de enero, Javier protagonizó una escena completamente diferente: dejando de lado la parte sentimental y adoptando el tono un tanto arrogante que lo ha caracterizado durante los últimos años, no dudó en asegurar que regresa al continente americano como una leyenda.

“Regreso como una leyenda del futbol mexicano, por más que esto moleste. Si la gente me quiere poner en un pedestal o lugar, es responsabilidad de ellos”, dijo Hernández Balcázar quien, a sus 31 años de edad, se suma a Carlos Vela y Giovani Dos Santos al grupo de futbolistas aztecas miembros de la ‘Generación Dorada’ que prometía cambiar la historia de la Selección Mexicana y solo terminó cambiando el futbol europeo por la MLS.

Sin embargo, a diferencia de Vela y el mayor de los hermanos Dos Santos, ‘Chicharito’ sí logró dejar huella en el Viejo Continente. Con un total de 127 goles en 344 partidos, puso en alto el nombre de México durante los casi 10 años que jugó en Europa.

A lo largo de 9 temporadas y media, Javier militó en dos de los equipos más ganadores y populares del mundo: Manchester United y Real Madrid. También se dio tiempo de destacar en un histórico de la liga alemana, como lo es el Bayer Leverkusen, e incluso tuvo el lujo de regresar a la Premier League y a La Liga por un par de ‘revanchas’ donde, pese a no haber destacado, se le agradeció el esfuerzo.

Los mejores años del nacido en Guadalajara, Jalisco fueron sin duda en el Manchester United. Bajo el mando del histórico Sir Alex Ferguson, ‘Chicharito’ levantó 5 títulos: 2 Premier League (2010-11 y 2012-13) y 3 Community Shield (2010, 2011 y 2013), además de haber jugado como titular la final de la Champions League en la temporada 2010-11.

Durante las 4 campañas que militó con los Red Devils, Javier anotó 59 goles, fue nombrado 6 veces jugador del mes y en la temporada 2010-11 fue considerado por la afición como el Mejor Jugador del Año.

Su paso por el Real Madrid, donde marcó 9 anotaciones, fue discreto pues contó con un papel más secundario. Aunque respondió cuando se le dio la oportunidad y fue parte del equipo que se alzó con el Mundial de Clubes en 2014.

En Alemania, fue una pieza fundamental con el Bayer Leverkusen. Con las ‘Aspirinas’, Hernández Balcázar realizó 39 goles en 2 temporadas. Pese a haber militado en la Bundesliga poco tiempo, sus actuaciones le valieron para ser considerado en el Once Ideal Latino de la década.

Finalmente, en su paso por West Ham y Sevilla solamente logró marcar 20 goles, teniendo cada vez menor participación.

“Si pude haber hecho más o no, hubo gente que no me dejó expresar, pero es parte del futbol. […] Hay cosas que ya no estoy dispuesto a pagar por simple y sencillamente competir. Y más que no están al alcance de mis manos”, admitió Javier, dejando entrever que, de haber tenido mayor oportunidad en Sevilla, no habría tomado la decisión de incorporarse a la MLS.

¿Qué lugar ocupará en la historia?

Podrá caer bien o mal la nueva faceta de Javier Hernández delante de los medios, no obstante, si hay algo que nadie puede poner en duda es el hecho de que jugó en clubes históricos, donde marcó goles y brindó buenas actuaciones.

Además ganó títulos y distinciones individuales, logros de sobra para colocarlo entre los mexicanos que más éxito han tenido jugando en el Viejo Continente.

¿En qué lugar? Para un servidor, así como para la mayoría de expertos, lo hecho por ‘Chicharito’ solamente es superado por lo realizado por Hugo Sánchez y Rafael Márquez.

Con sus 127 dianas, Javier dejó una gran imagen, pero su cuota goleadora en Europa se quedó muy por debajo de los 313 goles que marcó Hugo Sánchez, repartidos en su paso por el Real Madrid (208), Atlético de Madrid (82), Rayo Vallecano (17) y el LASK Linz austríaco (6).

Con el Real Madrid, ’Hugol’ ganó 5 ligas, 3 supercopas y 1 Copa del Rey. Además, obtuvo otra copa con el Atleti y una liga con el LASK Linz. Por si fuera poco, en el plano individual, el nacido en Ciudad de México ganó 5 trofeos Pichichi por ser el máximo goleador de la Liga Española, una Bota de Oro y fue catalogado en 4 ocasiones como el Mejor Jugador Extranjero en España.

Por su parte, Rafael Márquez ganó un total de 15 títulos (5 ligas, 4 supercopas, 2 Champions League, 2 copas, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes) durante las 11 temporadas que militó en Europa: 4 con el AS Mónaco y 7 con el Barcelona.

A nivel individual, el ‘Káiser de Michoacán’ obtuvo las distinciones de Mejor Defensa de la Ligue 1 (2000), Mejor Futbolista Norteamericano (2005) y estuvo nominado al Jugador FIFA del año en dos ocasiones (2006 y 2007).