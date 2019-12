Monterrey es una de las plantillas más poderosas del futbol mexicano y del continente americano. Por cuarta ocasión el equipo regio representará a la CONCACAF en La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2019. Los Rayados asisten a Qatar con equipo completo y buscarán hacer un buen papel para dejar el nombre de México en alto. ¿Tendrán una buena participación? veamos.

Expertos en la competencia

Rayados ya se encuentra en Qatar para pelear por la gloria a nivel mundial, en donde tendrá que vencer al Al-Sadd Sports Club como primer escalón para comenzar su vuelo en el torneo y poder enfrentarse al Liverpool en semifinales, instancia difícil para los mexicanos, ya que tener que vencer a un equipo que ganó la UEFA Champions League en 2018-2019 es una tarea muy difícil.

Por cuarta vez los Rayados representarán al futbol mexicano, y a pesar de que van algo atareados por haber llegado a la final de la Liga MX, pueden ser el equipo a vencer en esta Copa Mundial de Clubes. Los regios son por naturaleza uno de los mejores clubes de México y eso puede ser demostrado en este torneo, es mucha motivación saber que ya son cuatros veces las que acuden a este Mundialito y han conseguido buenos resultados. El más significativo fue el del 2012 en donde quedaron en tercer lugar y en donde maravillaron al mundo gracias a César Delgado y Aldo De Nigris. Ahora la tarea de poner el nombre de Monterrey en alto es de Rogelio Funes Mori, Dorlan Pabón, Jesús Gallardo, etc…

Algo que se nos tiene que hacer costumbre es ver a los regios en estos torneos internacionales poniendo el nombre de la Liga MX en alto.

Estrellas contra estrellas

Si comparo el plantel de Rayados y Liverpool, me dirán que estoy loco, pero mejor hagamos esto: El primer rival de Monterrey es Al-Sadd Sports Club, el equipo de Qatara puede darle pelea al club mexicano, pero puede ser una competencia algo dispareja, los Rayados tiene jugadores muy capaces de sacar adelante un partido como este. Imaginemos que vencen a los de Qatar, y ahora el rival a vencer es el Liverpool. Los actuales campeones de la UEFA Champions League y los líderes de la Premier League, si Rayados le gana al club europeo, estarán del otro lado para coronarse como campeones, yo sé que muchos están en desacuerdo con esta idea, pero no olvidemos que es futbol y todo puede parar. Ojo, no estoy diciendo que Monterrey es el amplio favorito para dominar el mundo, sino que tienen posibilidades reales de competir y tratar de alzar la copa.

El otro rival a vencer es Flamengo, el club brasileño se coronó rey de la Copa Libertadores, en donde la mayor parte de la final fue dominada por los argentinos. Realmente la final se decidió por un chispazo de Gabriel Barbosa. Es un plantel muy poderoso, pero Rayados puede superarlo muy a penas y eso puede ser ventaja.

Conclusiones

Si Rayados avanza del primer partido será un logro muy grande poder enfrentar al Liverpool. Y la verdad creo que se quedaran ahí, me gustaría imaginar que serán los campeones para poner el nombre de México en alto, no es imposible, pero es muy difícil, Monterrey tiene plantel para alzar la copa, pero se enfrentarán al monstruo de la Premier League, a uno de los mejores equipos de Europa.

Rayados puede competir por el tercer lugar sin duda alguna, y serán confirmados como los mejores representantes de CONCACAF en La Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2019.