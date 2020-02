Tan sólo de pensar cuántos criticaban al Real Madrid al inicio de temporada se me viene una gran sonrisa a la mente, que sí el Atlético lo goleó 7-3 en un amistoso (sin importancia), que los derbies no se pierden así sean amistosos, que a ver cuando corren a Zidane, que terminó más lejos del Barcelona la temporada pasada de lo que lo había dejado Solari, demasiadas críticas negativas tenía y a punto estuvo de sucumbir.

Para empezar, la temporada pasada hizo una gran rotación, daban lo mismo 12 puntos que los 19 que terminó abajo, ya que tanto Lopetegui con esa goleada en el clásico como Solari, quien como estratega terminó noqueado de todas las competencias en menos de una semana, es verdad, Solari fue aguerrido en su juego, jugando mejor en Copa del Rey que Barcelona pero no la metió y eso importa mucho, de ahí en la Liga terminó más lejos el mismo fin de semana y a mitad, el Ajax remontaba increíblemente en el Bernabéu ante un Real Madrid inoperante, sin demerito el gran juego de los holandeses por lo que Zidane sólo le quedaba hacer casting para ver quién estaba acordé a su juego para la próxima temporada (la actual), ya que por la 2018-19 ya nada de podía hacer y claro, cumplirle el capricho a Florentino de elegir a Courtois sobre Keylor cuando el costarricense estaba teniendo mejores actuaciones y números, hasta eso, hoy le ha salido.

Si bien, la temporada empezó titubeante incluso en cada empatando en Champions y Liga, sin olvidar aquel empate ante Brugge que puso en juego la continuidad, habrá que agregar que también el grupo fue demasiado flojo y eso ayudó a mantener un proyecto que tras el 3-0 en París se veía derrumbado, dándole la razón a supersticiosos sin fundamento, quienes decían que las segundas partes no son buenas, la vida les ha dado una bofetada y el partido en el Bernabéu ante el PSG fue clave, porque aunque no se ganó, se mostró un gran juego de conjunto, pero ¿Para qué está este Madrid?

LIGA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Los 19 puntos de distancia con respecto al campeón culé han quedado en el pasado, tan es así, que hoy los campeones han recibido ayudas indirectas y directas de los árbitros aún habiendo VAR, cómo olvidar el empate ante Villarreal en el que no se marca un penal a favor de los merengues, el mismo clásico en el que dos veces el árbitro le perdona la vida al Barcelona no marcando penal a favor del Real Madrid y es verdad, ante Atlético de Madrid, el resultado justo era empate por el penal no marcado sobre Morata, aún así, hoy el Madrid tendría siete puntos arriba del Barcelona a inicios de febrero, sólo tiene tres.

Para empezar, hay que recordar que cuando más se dudaba del proyecto vino una victoria en Sevilla en septiembre, seguida de un empate en la casa del Atlético de Madrid, sacando resultados para retomar la confianza, sin embargo una derrota en Mallorca y dos semanas después el empate en casa ante Betis ponían en duda el proyecto ya que a pesar de haberle ganado a la Real Sociedad, en diciembre se cerró el año con tres empates, uno en la casa de Valencia, otro en Barcelona y finalmente en casa ante Athletic Club, los dos últimos sin goles, lo cual puede ser un problema en eliminatorias a play off.

El año empezaría de mejor manera, si tenemos que incluir una Supercopa inmerecida tras la temporada pasada en el que no hubo trofeos en España, pero que gracias a un buen partido ante Valencia, otro ante Atlético de Madrid, incluyendo la descolgada de Morata que paró Valverde, lo cual le valió la expulsión y MVP del partido.

Además, no olvidemos el triunfo en casa ante Sevilla y que además, tras varias semanas de ir pocos puntos abajo del Barcelona o empatados en puntos, hoy los merengues se encuentran por fin en la cima y que difícilmente soltarán tras su victoria ante Atlético de Madrid, ya en la segunda vuelta, va recordar que aún falta visitar el campo del Betis y del Athletic Club, recibir a Valencia, pero sobre todo, casi definir el título a principios de marzo al recibir a Barcelona, éste es el título que más le veo factible al Real Madrid, ya que ha encontrado un medio campo efectivo con Valverde y Casemiro, con Modrić que aporta lo que puede con talento y con Kroos que recuperó su nivel.

Tampoco descartemos a Mendy que le ha ganado la titularidad a Marcelo con una marca que impone y que le da seguridad tanto a Varane y Ramos como al propio Courtois que ha tenido varios partidos sin recibir gol y no olvidemos la delantera, donde si bien Vinicius no está fino, destraba los partidos como contra el Atlético, con un Benzema que anota tras la falta de gol en temporadas anteriores y que se ha convertido quizá en el jugador más importante del equipo después de las críticas, claro, hacen falta los goles de Cristiano, pero el equipo tendrá que mirar hacia el futuro, sabiendo que hay préstamos como Ødegaard, quien ayer metió gol en la Copa del Rey a favor de Real Sociedad, para quizá volver en verano o Achraf que ha tenido una temporada brillante Borussia Dortmund. Real Madrid tiene equipo para ganar LaLiga porque además y a pesar del cambio de técnico en Barcelona, los resultados se le están dando a los de Valdebebas con un fútbol más equilibrado y una defensiva y medio campo poderoso, de lucha.

CHAMPIONS LEAGUE

Mientras que por LaLiga se pelea, en la Copa del Rey ha sido eliminado, pero en la Champions, ese trofeo que cada vez que lo ha disputado Zidane lo ha ganado como técnico y aquí hay que hacer un apunte, a estas alturas juega mejor que Manchester City pero quizá la falta de contundencia pueda ser el némesis de Zidane, porque aunque este Madrid es más equilibrado que el que ganó tres veces la Orejona, aquí la falta de gol en un partido a ida y vuelta le puede jugar en contra, eso y que si Liverpool pasa, no veo quién le gane a los Reds, porque están haciendo lo que el Real Madrid en temporadas pasadas, aún jugando mal ganaban, aunque sea por la diferencia mínima, por ello creo que el Real Madrid aunque alcance un nivel mayor al tricampeón de Champions, difícilmente la ganará, aunque no lo descartaría, ya que cuando más es subestimado el cuadro merengue, supera a cualquier rival en Europa cual ave fénix.

CONCLUSIONES

Este nuevo Real Madrid, reciclando algunos pesos pesados que por la edad tendrán que irse en pocos años, algunos en verano, ha retomado esa garra de equipo ganador, ha hecho un papel tremendo al «fichar» a Valverde (retomarlo), en reencontrar a Isco, a Vinicius, en no extrañar a Eden Hazard, que será un plus en la delantera, quizá falte James, pero aunque sea el consentido de la afición, se tiene que comprometer pues esto no es sólo de talento sino de disciplina, táctica y ganas.

Actualmente, lleva la Supercopa Española sin merecerla, en LaLiga va encaminado a pelear de tú a tú ante un Barcelona que fichó en grande y aún no le da frutos su inversión, viéndose mejor los merengues en el torneo local y en la Champions, aún es una incógnita, dependerá de lo que veamos ante Manchester City en febrero y marzo, y sobre todo de la efectividad ante el marco, si hace eso, estará para pelearle al renacido Bayern München, a la Juventus y al mismo Liverpool el título europeo o a alguna sorpresa como PSG, Atlético y Barcelona.